Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la France

La France peut-elle gagner la Coupe du monde 2018 ?

20 ans après son sacre la France, menée par l’insouciance et le talent de Griezmann et Mbappé fera partie des favoris. Les bleus tenteront de décrocher leurs deuxièmes étoiles avec une équipe qui regorge de talents à tous les postes. Antoine Griezmann qui connait une saison en demi-teinte avec son club de l’Atlético de Madrid, devra retrouver son meilleur niveau pour espérer gagner cette Coupe du monde 2018 avec les tricolores. Paul Pogba, souvent décevant en sélection, sera lui aussi très attendu en Russie, alors que Kylian Mbappé, toujours impressionnant avec le PSG, pourrait être la révélation de cette Coupe du monde à tout juste 19 ans.

Le groupe C de l’équipe de France

Depuis le tirage au sort de la prochaine coupe du monde qui a eu lieu le 1er décembre 2017, on connait les futurs adversaires des tricolores au mois de juin prochain. Ce groupe C réunira donc l’Australie, le Pérou et le Danemark. De l’avis des spécialistes, le Pérou s’annonce comme l’adversaire dont il faudra le plus se méfier pendant le premier tour. Mais il faudra aussi compter sur le Danemark qui lors du mondial 2002 en Corée s’était imposé deux buts à zéro face à la France, empêchant l’équipe de Zinedine Zidane d’accéder aux huitièmes de finale.

Pour rappel, le 1er match de la France lors de la Coupe du Monde FIFA 2018 en Russie se passera le samedi 16 juin à Kazan contre l’Australie. Les tricolores rencontreront ensuite le Pérou et le Danemark.

La sélection de Didier Deschamps pour la coupe du monde

C’est le 15 mai prochain que l’on connaitra la liste des joueurs sélectionnés par Didier Dechamps pour le Mondial. Il reste donc un peu moins de deux mois aux joueurs pour convaincre le sélectionneur des bleus et obtenir leur ticket pour la coupe du monde qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018. A ce jour la grande majorité des footballeurs qui feront le déplacement en Russie est connue : pour les gardiens, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola devraient constituer le trio gagnant. En défense, Didier Deschamps devrait sans surprise sélectionner Laurent Koscielny, Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembe. Sur les côtés Djibril Sidibé et Lucas Digne semble bien parti pour se retrouver sur la liste des sélectionnés. En milieu de terrain, on devrait retrouver N’Golo Kanté, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Corentin Tolisso, Thomas Lemar et Adrien Rabiot. Et en ce qui concerne l’attaque Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivien Giroud et Ousmane Dembélé semble bénéficier d’un statut indiscutable aux yeux du sélectionneur français.

Les prochains matchs de préparation des bleus

Après s’être imposé en Russie 3 buts à 1, l’équipe de France rencontrera le 28 mai 2018 l’Eire au Stade de France. Ensuite, les bleus sont attendus à l’Allianz Riviera à Nice pour un match de préparation face à l’Italie avant de se mesurer aux Etats-Unis le 09 juin 2018 sur la pelouse du Groupama Stadium à Lyon. Les hommes de Didier Deschamps devront obligatoirement élever leur niveau, car pour l’instant les matches amicaux n’ont guère pu rassurer les supporters des Bleus.

Sixième participation consécutive des bleus à une Coupe du monde

Les bleus s’apprêtent à disputer leur sixième participation d’affilée et leurs quinzièmes phases finales de Coupe du monde. Alors, bien sur son sacre en 1998, lors du Mondial organisé en France, reste dans toutes les mémoires avec cette finale et ce doublé de Zinedine Zidane contre le Brésil (3-0). Zizou et les Bleus ont ensuite échoué en finale contre la Squadra Azzura en 2006, dans une rencontre qui restera tristement célèbre avec le coup de boule de «Zizou» sur Marco Materazzi et qui a vu la victoire des Italiens après la séance de tirs au but.

Coupe du Monde 2018 en Russie

La coupe du monde de la Fifa se déroulera du 14 juin au 15 juillet en Russie. 64 matches au total seront disputés pour décider du vainqueur de la 21e édition du mondial de Foot. 11 villes hôtes et 12 stades ont été retenus pour accueillir les rencontres.

Suivre la coupe du monde 2018 à la télé

Le match d’ouverture de la coupe du monde Russie / Arabie Saoudite sera à suivre le jeudi 14 juin à 17h sur TF1 et beIN Sports. Ensuite vous pourrez voir la compétition en partie sur TF1 en clair et en intégralité sur beIN Sports. TF1 va diffuser vingt-huit matchs alors que de son côté, le groupe beIN Sports diffusera la totalité de la compétition.