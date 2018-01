Le blog pour suivre les actualités sportives

ParisSportif.fr est le site incontournable pour suivre les actualités sportives. Sur ce blog, vous pouvez retrouver des informations sur les meilleurs championnats de football européens. Au programme : Ligue 1, Premier League, Serie A, Liga …

Les pronostics des plus grands championnats européens

Le site est spécialisé dans les pronostics du sport, mais plus précisément dans le monde du ballon rond. Vous êtes fan de football, vous aimez être au cœur de l’actualité et vous aimez parier ? Ce site est fait pour vous. Parissportifs.fr est un expert dans l’analyse de matchs et vous guide dans vos choix de matchs sur les plus grands championnats de football. Premier League, Liga, Ligue 1 Conforama, Serie A ou encore les coupes d’Europe avec La Ligue des Champions et la Ligue Europa … en passant par des pays plus exotiques comme le championnat d’argentine !

Tout y est pour vous aider à faire le bon pari et avoir les plus grandes chances de ne pas se tromper. Chaque veille de jour de match, l’équipe de Parissportif.fr écrit l’article sur le match du jour avec une analyse complète des deux équipes qui s’affrontent : forme du moment, statistiques des buts inscrits, classement actuel avant le match et les côtes qui sont évidemment essentiels pour aider les parieurs. La côte du favori, de l’outsider, à la mi – temps et également avec des buts d’écarts pour ceux qui aiment les prises de risques !

Toute l’actualité de la Ligue 1 Conforama

Le championnat de France appelé Ligue 1 Conforama depuis cette saison 2017 – 2018, avec ce nouveau partenariat entre la Ligue de Football Professionnel et la société de mobilier et de décoration.

Le tenant du titre actuel Monaco, pourra-t-il conserver son titre de champion à nouveau malgré la perte de ses meilleurs joueurs Mbappé, Silva ou encore Mendy ?

Le PSG avec l’arrivée du brésilien Neymar Jr à l’été 2017 qui a été élu 3e meilleur joueur du monde au classement du ballon d’Or 2017, pourra-t-il récupérer son titre de champion obtenu les 4 années précédentes de 2013 à 2016 ?

Qui entre Lyon et Marseille sera sur podium et se qualifiera pour la Ligue des Champions ?

Qui entre Nantes ou Nice aura la 4e place synonyme de Ligue Europa ?

Enfin, les promus de Ligue 2 Domino’s Pizza Strasbourg et Amiens resteront – ils en Ligue 1 ?

Retrouvez toutes ces informations, le classement ainsi que les statistiques de la Ligue 1 Conforama sur ParisSportif.fr !

Toute l’actualité de la Premier League

Le championnat d’Angleterre considéré comme le meilleur championnat du monde est lui aussi analysé minutieusement. Appelé Premier League depuis cette saison 2017 – 2018, avec l’arrêt du partenariat entre The F.A Premier League et la banque britannique Barclays.

Le champion actuel Chelsea, arrivera-t-il conserver son titre à nouveau ?

Manchester City avec son armada offensive de folie et son entraîneur Guardiola pourra-t-il remporter ce titre cette saison ?

Qui entre Manchester United, Manchester City ou Liverpool, sera sur podium et se qualifiera pour la Ligue des Champions ?

Qui entre Tottenham ou Arsenal aura la 5e place synonyme de Ligue Europa ?

Enfin, les promus de Championship Huddersfield, Newcastle, Brighton resteront- ils en Premier League ?

Retrouvez toutes ces informations, le classement ainsi que les statistiques de la Premier League sur ParisSportif.fr !

Toute l’actualité de la Serie A

Le championnat d’Italie appelé Serie A est très présent sur le site.

Le tenant du titre actuel la Juventus, sera-t-il conserver son titre de champion à nouveau ?

Naples pourra-t-il enfin décrocher son titre de champion tant attendu depuis des années ?

Qui entre l’Inter et la Lazio sera sur podium et se qualifiera pour la Ligue des Champions ?

Qui entre Rome, Sampdoria ou Atalanta aura la 5e et 6e place synonyme de Ligue Europa ?

Enfin, les promus de Serie B Spal, Hellas Verone ou Bénévent resteront- ils en Serie A ?

Retrouvez toutes ces informations, le classement ainsi que les statistiques de la Serie A sur ParisSportif.fr !

Toute l’actualité de La Liga

Le championnat d’Espagne est celui où les deux meilleurs joueurs du monde jouent actuellement : Messi et Ronaldo. Appelé Liga BBVA de 2008 à 2016, son nouveau nom est Liga depuis cette saison 2017 – 2018.

Le tenant du titre actuel le Réal Madrid, sera-t’il garder son titre de champion ? Barcelone avec l’arrivée du jeune talent français Dembele à l’été 2017 puis du brésilien Coutinho à l’hiver 2018, pourra-t-il récupérer son titre de champion obtenu 24 fois auparavant dans son histoire ?

Qui entre l’Atletico, Valence où Séville sera sur podium et se qualifiera pour la Ligue des Champions ?

Qui entre Villareal, Eibar ou Bilbao aura la 5e et 6e place synonyme de Ligue Europa ?

Enfin, les promus de Liga B Deportivo, Leganes et Osasuna resteront- ils en Liga?

Retrouvez toutes ces informations, le classement ainsi que les statistiques de la Liga sur ParisSportif.fr !

Les dernières infos sur la Ligue des Champions

La ligue des Champions dit C1 est la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le tenant du titre actuel le Réal Madrid, sera-t-il conserver son titre de champion à nouveau et réaliser le triplé trois années de suite après l’avoir remporté les 2 années précédentes en 2016 et 2017 ? Le PSG, Barcelone, le Bayern Munich pourront-ils concurrencer le record Man de ce trophée et être sacrés cette saison 2017 – 2018 ?

Retrouvez toutes ces informations, le classement ainsi que les statistiques de la Ligue des Champions sur ParisSportif.fr !

Les dernières infos sur la Ligue Europa

La ligue Europa dit C3 est la seconde compétition européenne.

Qui succédera à l’actuel tenant du titre Manchester United ?

Qui de Lyon, Arsenal ou du Milan qualifié directement dès le début du tournoi ou de Naples où Dortmund reversé de la Ligue des Champions soulèveront le trophée au Groupama Stadium de Lyon ?

Retrouvez toutes ces informations, le classement ainsi que les statistiques de la Ligue Europa sur ParisSportif.fr !

Le Mondial 2018 en Russie

La coupe du monde est la compétition de football par excellence. Le trophée est remis en jeu tous les 4 ans. Cette année 2018, le tournoi se déroule en Russie du 14 juin 2018 au 15 juillet 2018. Le tenant du titre actuel, l’Allemagne vainqueur en 2014 au Brésil pourra-t-il conserver son trophée ?

La France, l’Angleterre, l’Espagne l’Argentine, le Brésil peuvent également prétendre à la victoire finale le dimanche 15 juillet !

L’Islande, la Croatie ou encore la Belgique considérée comme les outsiders seront également à surveiller !

Le grand absent de cette édition sera bien entendu l’Italie … Cela faisait 60 ans que la Squadra Azzura n’avait pas été qualifiée pour un Mondial !

Retrouvez toutes ces informations, le classement ainsi que les statistiques de la Coupe du Monde sur ParisSportif.fr !

Parissportif.fr le site spécialisé du pari en ligne

L’analyse du sport est un des points forts du site. Parissportif.fr est tout simplement un mini-guide pour aider les parieurs actuels ainsi que les potentiels futurs parieurs pour choisir le bon site de pari, le bon match, la bonne équipe ainsi que la meilleure cote possible sur le marché. Un blog a été créé dans ce but pour informer les amateurs ou les joueurs habitués à miser de l’argent. Le sport qui est analysé et qui est la spécialité du site est le football. En effet, le blog est consacré au sport du ballon rond.