Wonder Woman en avant-première à l’UGC CC Internationale de Lyon

Qualifié de meilleur film de l’univers DC Comics par la critique américaine, la tant attendue Wonder Woman arrive sur grand écran en France le mercredi 7 juin 2017. En avant première la veille à l’UGC CC Internationale de Lyon, n’hésitez plus et venez découvrir l’histoire des débuts de l’amazone la plus connue au monde !

Wonder Woman à l’UGC CC Internationale de Lyon

Si le film Wonder Woman sort en France le mercredi 7 juin 2017, certains chanceux pourront découvrir les aventures de l’amazone en avant première au cinéma UGC CC Internationale le mardi 6 juin 2017 à 20 heures en version française.

Une occasion rêvée de voir ce film attendue depuis des mois, qui s’annonce comme l’un des plus grands cartons de l’année. Et si vous ne voulez pas vous faire “spoiler”, le meilleur moyen est encore de le regarder en premier. Pensez déjà à mercredi quand vous pourrez raconter à vos proches comment la sublime amazone jouée Gal Gadot a découvert ses pouvoirs et comment elle a sauver notre monde, car oui n’oubliez pas que c’est une super héroïne, et même une icône féministe et intergénérationnelle, comme l’a voulu son créateur..

Après les déceptions de l’univers cinématographique DC “Batman vs Superman” et “Suicide Squad”, “Wonder Woman” est le film le plus attendu de l’été et il n’est à pas manquer !

Le synopsis de Wonder Woman

Oubliez le lasso doré et la jolie cape que l’on retrouve dans toutes les soirées déguisées, la version 2017 de Wonder Woman a une épée, un bouclier. Si vous vous étiez arrêté à ses missions pour sauver le monde, découvrez qui elle était avant. Avant qu’elle ne devienne Wonder Woman. A l’époque elle n’était encore que Diana, princesse des Amazones et combattante invincible.

C’était avant qu’un pilote américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit, à l’abri des fracas du monde. Mais lorsqu’il lui raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu’elle doit enrayer la menace. En s’alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l’étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.

La bande annonce de Wonder Woman

La mythique Wonder Woman

Icône de la femme battante, féministe, qui n’a besoin de personne pour se battre, Wonder Woman est plus qu’une héroïne, c’est une super héroïne, et ça depuis les années 1940 où les aventures de Wonder Woman s’écoulent à plusieurs millions d’exemplaires. Très loin des stéréotypes sur les femmes, c’est une guerrière qui fait souffler en 1941 un vent de liberté.

Le mythe de la guerrière n’est pas laissé au hasard : elle s’appelle Diana comme la déesse de la chasse et son lasso a été forgé dans la ceinture magique d’Aphrodite. Des rumeurs disent même qu’elle serait une fille de Zeus. Rien que ça.

Elle sera même désignée ambassadrice honoraire des Nations Unies pendant quelques semaines pour une campagne en faveur de l’émancipation des femmes et des jeunes filles, la considérant comme un modèle de justice, de paix et d’égalité.

Pour faire vivre le mythe, l’amazone arrive sur le petit écran. C’est l’ancienne miss Etats Unis Lynda Carter qui porte le costume dans les années 70. Des cheveux noirs, une silhouette plantureuse, la tiare, les bottes, un corset rouge et or et un mini short bleu à étoiles sans oublier le lasso doré, la Wonder Woman captive le public qui délaissera même son alter égo masculin Superman.

De retour en 2016 dans un second rôle dans le film “Batman v Superman : l’aube de la justice”, c’est bien 2017 qui signe le grand retour de la princesse amazone.

Malgré ses 75 ans, le mythe de Wonder Woman continue d’affoler les fans de super-héros, qui seront ravis de ce nouveau film qui paraîtra le mercredi 7 juin 2017.

Infos pratiques

WONDER WOMAN en avant-première en VF

UGC Ciné Cité Internationale

80 Quai Charles de Gaulle

69 463 LYON

Mardi 6 juin 2017 à 20 heures.

