Walibi Rhône-Alpes : la saison 2017 débute le 15 avril

Le parc Walibi Rhône-Alpes ouvrira ses portes le samedi 15 avril pour sa nouvelle saison 2017. L’occasion de retrouver les attractions et activités du parc mais surtout de découvrir toutes les nouveautés qui ont été concoctées. Vous voulez en savoir plus ? On vous dit tout sur la saison 2017 de Walibi !

Walibi ouvre ses portes le 15 avril 2017

Le parc Walibi Rhône-Alpes ouvrira ses portes ce samedi 15 avril, aux Avenières, en Isère. L’occasion de retrouver les quelque 28 attractions et spectacles du parc de la région. Avec ses 22,5 millions de visites annuelles sur l’ensemble de ses activités, Walibi s’apprête à vivre une saison 2017 riche en émotions. Une saison qui apporte son lot de nouveautés. Walibi propose cette année à ses visiteurs un programme riche avec notamment l’ouverture d’un espace thématique consacré à la ruée vers l’or. Ce sont des événements importants qui s’annoncent, comme le 17 juin où Walibi soufflera ses 25 bougies. Un anniversaire et de nombreuses surprises à venir, jusqu’au 5 novembre. Le 15 avril sera donc le top départ de près de 7 mois d’aventures, qui débuteront avec une chasse aux oeufs de Pâques géante dans tout le parc.

Une chasse aux oeufs au parc Walibi

Quelle meilleure manière de (re-)découvrir le parc que de l’explorer pour trouver un trésor ? Du 15 au 30 avril, une chasse aux oeufs en chocolat est proposée aux enfants sous la forme d’un jeu de piste, “L’énigme de Pâques”. Les chercheurs d’or d’un jour devront trouver des lettres qui les mèneront au trésor, les très convoités chocolats. Un événement qui lance officiellement la saison 2017, et qui appelle les petits et grands à retrouver leur parc fétiche. Cet événement inédit fait écho au thème que Walibi a développé pour cette nouvelle saison, la zone “Explorer Adventure”, lieu de rendez-vous des chercheurs d’or du parc.

La nouveauté 2017 de Walibi : La zone “Explorer Adventure”

En 2017, le parc Walibi proposera aux visiteurs de nombreuses nouveautés : la nouvelle attraction MonORail, le restaurant Golden Burger et une nouvelle aire de jeux.

Cette année, la zone « Explorer Adventure », créée en 2016, est développée dans une ambiance “aventuriers et chercheurs d’or”. Pour satisfaire les visiteurs de Walibi, le thème “Ruée vers l’or” a été appliquée à près d’un tiers du parc en relookant les anciennes attractions présentes dans la nouvelle zone.

Cette zone accueille aussi une nouvelle attraction, MonORail, qui invite petits et grands à découvrir la zone des chercheurs d’or à plus de 5 mètres de haut. Et si ces sensations fortes vous ont ouvert l’appétit, vous pourrez déguster des burgers au nouveau restaurant du parc, le Golden Burger, qui pourra accueillir jusqu’à 600 personnes. Le parc pousse même jusqu’aux toilettes qui sont décorées dans le thème prison et shérif. La création d’univers thématique comme celui proposé cette année est une manière pour le parc de se renouveler et d’attirer nouveaux et anciens visiteurs.

Mais cette nouvelle saison sera aussi l’occasion de découvrir une nouvelle aire de jeux pour les petits et un nouveau spectacle prévu en juillet 2017.

L’ouverture du parc aquatique de Walibi pendant l’été

L’événement de cette saison 2017 sera aussi l’ouverture de la partie aquatique Aqualibi de Walibi, du 10 juin au 10 septembre, au sein même du parc d’attractions. Etendue sur 13 000 m², cette partie est divisée en deux. D’une part, une zone “de détente” avec des piscines à vagues, des transats ou encore des rivières sauvages. D’autre part, une zone “à sensation” avec plusieurs toboggans, la Crique des Moussaillons et autres attractions aquatiques. Le partie aquatique Aqualibi c’est aussi 225 tonnes de sable, 75 tonnes de galets et 1500 plantes vivaces.

Une très bonne année 2016 pour le parc

En 2016, le parc a connu sa meilleure affluence depuis plus de 10 ans, avec 5% de visiteurs en plus sur toute la saison. Un engouement qui résulte des nouveautés proposées chaque année par Walibi Rhône-Alpes. En 2016, les visiteurs ont pu découvrir l’attraction familiale “Volt-o-Vent” mais surtout la montagne russe en bois “Timber”. Celle-ci a d’ailleurs reçu le 2ème prix international de la meilleure attraction familiale de l’année à l’occasion des IAAPABrass Ring Awards, soit le Salon International des Attractions, à Orlando, aux Etats-Unis. Une belle récompense qui aura su ravir les visiteurs. Timber est une montagne russe en bois de 17 mètres de haut et 446 mètres de long. L’attraction décoiffante de 2016 sera également au rendez-vous pour la nouvelle saison qui débute le 15 avril.

Infos pratiques

Walibi Rhône-Alpes

1380 Route de Corneille

38630 Les Avenières-Veyrins-Thuellin

Site internet : www.walibi.fr

Page Facebook : facebook.com/walibirhonealpes

Compte Twitter : @WALIBIRA