Sylvie Vartan en concert à Lyon

Sylvie Vartan sera en concert à Lyon le samedi 23 septembre 2017 à la Bourse du Travail. Avant de présenter un nouvel album en 2018, la chanteuse partira en tournée avec son nouveau spectacle qui retrace sa carrière de ses débuts jusqu’à aujourd’hui.

Sylvie Vartan sera en concert à la Bourse du travail de Lyon le samedi 23 septembre 2017 à 20h00. Après s’être consacré au théâtre avec “Ne me regardez pas comme ça ! ”, l’artiste revient à Lyon pour interpréter son nouveau spectacle.

Elle fera voyager ses spectateurs sur le thème de ses débuts jusqu’à aujourd’hui dans un concert en deux parties. La première est consacrée à la période qui s’écoule des années 1960 aux années 1970. Cette période est marquée par l’innocence de la jeune Sylvie Vartan jusqu’au début du Rock’n’Roll. La seconde partie intitulée “Forever Sylvie” insistera plus sur une période où Sylvie gagne en maturité et devient une chanteuse mythique de la variété française. Elle chantera dans cette deuxième partie de soirée ses chansons les plus marquantes des années 1980 jusqu’à nos jours. La chronologie du concert permet finalement de retracer l’histoire et le cheminement de l’icône de la musique française qu’est Sylvie Vartan.

La tournée de Sylvie Vartan

Les premières dates de la tournée de Sylvie Vartan pour ce nouveau spectacle sont connues. La chanteuse passera d’abord par la salle la plus mythique de France : l’Olympia. Elle y interprétera son spectacle le vendredi 15 et le samedi 16 septembre 2017. Après ces deux concerts parisiens, Sylvie Vartan se déplacera jusqu’à Lyon pour son concert du samedi 23 septembre 2017. L’artiste a annoncé sur son site officiel qu’une tournée en France est prévue après les deux dates de l’Olympia, ainsi que plusieurs dates au Japon au printemps 2018.

Un nouvel album en 2018 pour Sylvie Vartan

Sur son site officiel, Sylvie Vartan a annoncé, dans une interview, son nouvel album pour 2018. D’après cette interview, l’artiste a “dans l’idée de regrouper dans un coffret, les trois albums de Nashville 1964, 2013 et le prochain”. Cependant, l’artiste ajoute : “je ne suis pas encore sûre de faire ce volume 3 car tout dépend des prochaines chansons que j’aurai sélectionnées ainsi que de mes envies. J’adore enregistrer à Nashville. On y trouve des musiciens hors pair. Non pas qu’il n’y en ait pas en France. J’ai la chance d’avoir des musiciens fantastiques ici aussi mais là-bas le dépaysement est total. Et c’est très inspirant car la musique est partout…”.

Un livre sur Sylvie Vartan sortira fin août

Un livre sur Sylvie Vartan sortira le 31 août 2017 aux éditions Gründ. Ce livre intitulé “La plus belle pour aller chanter” est écrit par Benoît Cachin, un vrai passionné de la chanteuse. L’ouvrage abordera tous les albums de Sylvie Vartan de ses débuts à nos jours, au travers d’anecdotes et d’interviews relatives à chaque période de la carrière de la chanteuse. Sylvie Vartan a elle-même participé à l’élaboration de ce volume en cherchant et sélectionnant les photos qui y seront insérées.

La carrière de Sylvie Vartan

Soeur d’Eddie Vartan, un célèbre musicien et chef d’orchestre bulgare, Sylvie Vartan côtoie les plus grands dès le début de sa carrière. Suite à des concerts avec Johnny Hallyday mais aussi les Beatles, elle se forge une longue discographie avec plus de 60 albums. Certaines de ces chansons sont aujourd’hui devenues incontournables telles que “L’amour c’est comme une cigarette”, “La plus belle pour aller danser” ou encore “La Maritza”.

Infos pratiques

Sylvie Vartan à la Bourse du Travail

205 Place Guichard

69003 Lyon

Samedi 23 septembre 2017 à 20h00

Liens utiles

Le site officiel de Sylvie Vartan : www.sylvie-vartan.com/

La page Facebook officielle de Sylvie Vartan : facebook.com/SylvieVartanOfficiel/