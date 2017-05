Slimane en concert à Ambérieu-en-Bugey

Slimane arrive à Ambérieu-en-Bugey le dimanche 21 mai 2017. Le grand gagnant de la saison 5 de the Voice sera en concert à l’Espace 1500 ! On vous dit tout sur ce concert très attendu.

Slimane sera à l’Espace 1500 à Ambérieu-en-Bugey, dimanche 21 mai 2017. Le gagnant de la cinquième saison de The Voice fera le bonheur de son public en chantant ses tubes “Paname”, “Adieu” ou “Frérot”, de son album “A bout de rêves”. Il était déjà passé dans la région le 25 janvier 2017, lors de son concert au complet au Transbordeur de Lyon.

L’album de Slimane

Le chanteur de 27 ans a dévoilé son premier album “A bout de rêves” le 8 juillet 2016, quelques mois après sa victoire dans The Voice. Slimane parle dans ce premier disque de ses rêves, de son enfance et de son arrivée à Paris. C’est un album intime entièrement écrit et composé par l’artiste.

En Janvier 2017, le chanteur offre 5 titres inédits dans la réédition de son disque “A bout de rêves”.

Dès sa sortie, le premier album de Slimane s’est installé dans les premières places du classement des meilleures ventes d’albums en France. Certifié disque de platine en France, il a aussi reçu un disque d’or pour son album en Belgique fin avril 2017.

Slimane sur l’album hommage à Michel Delpech

Slimane a rendu hommage au chanteur Michel Delpech, décédé en janvier 2016, en reprenant sa chanson “Chez Laurette”, grand succès des années 60. Cette reprise figure sur l’album “J’étais un ange” en hommage à Michel Delpech sorti le 18 novembre 2016. Sur cet album, on retrouve Slimane mais aussi Alain Chamfort, Didier Barbelivien, Calogero, Patrick Bruel, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Louane et Vianney.

La carrière de Slimane

Slimane est né en 1989. Encouragé par sa famille, il intègre dès son plus jeune âge une chorale de gospel, puis étudie dans plusieurs écoles de musique. A 14 ans, il écrit ses premiers textes, sur sa vie et son enfance en banlieue parisienne. Après avoir essayé plusieurs fois de “percer” dans la musique, il est retenu pour participer aux auditions à l’aveugle du programme de TF1 “The Voice”. Il choisit Florent Pagny comme coach, et réussit toutes les épreuves de “The Voice”. Il gagnera finalement la cinquième saison de l’émission le 14 mai 2016.

En juillet 2016, il sort son premier album “A bout de rêves” et quelques mois plus tard, il entame sa tournée avec près de cinquante dates en France et en Belgique.

Infos pratiques

Slimane en concert

ESPACE 1500

10 rue Léon Blum, 01 500 Ambérieu-en-Bugey,

Dimanche 21 mai 2017 à 18h.

