Patrick Bruel chantera au Festival Printemps de Pérouges le samedi 1er juillet 2017. L’auteur, compositeur et interprète sera présent pour un concert hors tournée exceptionnelle. Découvrez toutes les informations sur le passage de Patrick Bruel au Printemps de Pérouges.

Patrick Bruel au Printemps de Pérouges

Patrick Bruel sera présent au Festival Printemps de Pérouges le samedi 1er juillet à 22 heures. Sur la scène du Polo Club de la plaine de l’Ain, le chanteur devrait interpréter les oeuvres qui ont fait son succès devant 6000 spectateurs attendus.

Les places en Carré d’Or, Catégorie 1 ou Catégorie 2 sont disponibles à l’achat. Il est également possible de prendre des places “Early” permettant d’accéder à la fosse plus tôt que les autres spectateurs pour être au plus près de l’interprète.

En première partie, la chanteuse Nathalie Renault vous fera découvrir son univers Jazz-Pop.

La carrière de Patrick Bruel

Artiste complet, Patrick Bruel cumule les succès depuis le début de sa carrière. Auteur, compositeur, interprète, mais aussi comédien émérite, il est au-devant de la scène depuis plus de 30 ans. Il marque l’histoire de la musique française avec ses titres “Marre de cette nana-là”, “Cassez la voix” ou encore “La Place des Grands Hommes”. En 2013, le Zénith de Bercy affiche complet lors de son concert.

Patrick Bruel a réalisé au cours de sa carrière 7 albums studio, 7 albums live et 2 compilations de ses meilleurs succès. Il y aborde des thèmes divers tels que les relations humaines, les nouvelles technologies, les tabous, et même la mort. Chanteur au grand coeur, il a participé cette année pour la 25ème fois au concert des Enfoirés. Aujourd’hui, Patrick Bruel a déjà vendu plus de 14 millions d’exemplaires de ses albums dans le monde et reste un artiste français incontournable.

La 21e édition du festival Printemps de Pérouges

Depuis le 20 mars et jusqu’au 4 juillet 2017, le Printemps de Pérouges célèbre sa vingt-et-unième édition. Organisé par plus de 45 bénévoles, le festival va accueillir plus de 20 000 spectateurs pour dix-sept dates exceptionnelles. Un rendez-vous jamais manqué depuis 1997 par le public mais aussi par les artistes.

De grands noms de la scène nationale et internationale ont su enthousiasmer les publics comme Bally Mc Ferrin, Nathalie Dessay, Claude Nougaro, Johnny Hallyday, Michael Buble, Zaz, Vianney, Michel Delpech, Maurane, et bien d’autres artistes.

A Pérouge, à Lyon et dans la plaine de l’Ain, le festival propose toute une série de concerts dans sept lieux divers et inattendus : la Salle 3000 Lyon, le Centre international de St Vulbas, la ferme de Rapan, le château de Chazey, le parc des oiseaux à Villars les Dombes, le Caro de Lyon et la Cité Médiévale de Pérouges.

Infos pratiques

Polo Club de la Plaine de l’Ain

1150 Les Bergeries

01150 Saint-Vulbas

Samedi 1er juillet 2017 à 22 heures

Liens utiles

Site officiel du Festival Printemps de Pérouges : www.festival-perouges.org

Page Facebook du Festival Printemps de Pérouges : facebook.com/leprintempsdeperouges

Site officiel de Patrick Bruel : www.patrickbruel.com

Page Facebook de Patrick Bruel : facebook.com/patrickbruelofficiel