Messmer à la Halle Tony Garnier de Lyon le 22 avril 2017

Retrouvez le fascinateur Messmer à la Halle Tony Garnier de Lyon, le samedi 22 avril 2017 à 20h00. En 4 ans son show « Intemporel » a déjà conquis le public français. Détenteur du record mondial d’hypnose collective, c’est le moment de découvrir les prouesses de l’hypnotiseur canadien Messmer. On vous donne toutes les infos à savoir !

Messmer à Lyon le 22 avril

Le maître de l’hypnose Messmer passera par Lyon, à la Halle Tony Garnier, le 22 avril 2017, pour son spectacle « Intemporel ». Une occasion exceptionnelle de le voir exercer son pouvoir de contrôle sur quelques personnes du public. Attention, il faudra bien écouter sa voix et se laisser guider afin de profiter entièrement de l’expérience. Ce n’est cependant pas la première fois que le fascinateur propose son spectacle « Intemporel » dans la ville. Il s’était produit à la bourse du travail de Lyon les 10, 11 et 12 novembre 2016.

Le spectacle de Messmer

Le spectacle « Intemporel » de Messmer tourne en France depuis maintenant 4 ans. L’occasion de faire découvrir l’art qu’est l’hypnose. Pendant ce show, on apprend de nombreuses informations sur cette science, sur son histoire et sur le fonctionnement du subconscient. D’après lui, 1 personne sur 5 serait réceptive à ces pratiques lors des spectacles. Vous pourriez donc très bien être hypnotisés !

Le show commence avec une première expérience pour toute la salle. Sous l’emprise de sa voix, Messmer vous fait coller vos mains entre elles, et s’il devient impossible de les détacher, c’est que vous êtes réceptif. S’en suit plusieurs tests plus complexes, afin de ne garder qu’une vingtaine de personnes qui monteront sur scène continuer l’expérience. Le fascinateur rassure en expliquant que l’on ne peut forcer personne à faire quelque chose contraire à ses valeurs et envies. A noter d’ailleurs que même sous hypnose, les sujets restent totalement conscients, et ils peuvent se réveiller n’importe quand.

Dans la peau d’une tribu de Cro-Magnon, d’une danseuse de french cancan ou d’un mannequin défilant sur un podium, Messmer met en scène ses sujets d’un soir. Ces derniers se souviennent de tout après l’hypnose, comme avoir rejoué les scènes cultes de films tels E.T., Rocky ou Top Gun.

Le Canadien propose un spectacle différent au Québec, « Hypersensoriel », qui expose aux publics les capacités insoupçonnées des 5 sens humains.

Messmer à la télévision

Avec une émission comme « Stars sous hypnose », diffusée sur TF1, le Canadien Messmer a conquis la télévision française. Le concept de l’émission, mais aussi le duo d’animateurs que composent Arthur et Messmer, plaisent au public. À chaque numéro, le fascinateur piège plusieurs célébrités françaises grâce à l’hypnose et leur fait vivre des aventures incroyables, dans leur subconscient.

Messmer est également une star de la télévision canadienne. Il coanime « Messmer fascine les stars » avec Gino Chouinard. Un show diffusé depuis 2005, sur le même modèle que l’émission française.

La carrière de l’hypnotiseur Messmer

Messmer n’a pas de don, mais de nombreuses connaissances sur l’art qu’est l’hypnose. Son intérêt pour cette science remonte à ses 7 ans, quand son grand-père lui a offert un recueil sur l’hypnose. Grâce à celui-ci, il hypnotise pour la première fois quelqu’un à 9 ans. À 15 ans, il commencera à se produire dans de petites salles, lors de soirées privées. Très rapidement, le fascinateur va se faire une place de choix dans le monde de l’hypnose.

Depuis de nombreuses années, Messmer a conquis le cœur des publics français et québécois, devenant l’un des hypnotiseurs les plus connus dans ces pays francophones.

Liens utiles

Réservez vos places pour le spectacle « Intemporel » de Messmer à la Halle Tony Garnier de Lyon, le 22 avril 2017 à 20h, sur le site lesdernierscouches.com.

Site internet de Messmer

Page Facebook de Meesmer