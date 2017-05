Liane Foly au Festival Printemps de Pérouges

Liane Foly sera au Festival Printemps de Pérouges le mercredi 7 juin 2017. L’artiste aux multiples talents a mis de côté sa carrière d’humoriste pour retrouver la chanson, pour le plus grand bonheur de ses fans. Découvrez dès maintenant toutes les infos sur le passage de la chanteuse “crooneuse” au Printemps de Pérouges.

Liane Foly au Printemps de Pérouges

Liane Foly arrive au Festival Printemps de Pérouges le mercredi 7 juin 2017 à 21 heures. La chanteuse et humoriste montera sur la scène du château de Chazey-sur-Ain en extérieur devant un large public.

Elle chantera quelques-uns de ses plus grands titres comme “On a tous le droit” ou “La vie ne m’apprend rien”. Ce sera surtout l’occasion pour elle de présenter en live les chansons de son dernier album “Crooneuse”, sorti en 2016.

L’artiste était déjà venue en 2006 pour les 10 ans du Festival du Printemps de Pérouges, et en 2009 avec son one-woman-show “La folle parenthèse”.

L’album de Liane Foly

Liane Foly a sorti son album “Crooneuse” le 18 mars 2016. Un disque composé de dix reprises de chansons qu’elle affectionne comme “Toute la musique que j’aime” de Johnny Hallyday, “Jardin d’hiver” d’Henri Salvador ou encore “Slave to the rythm” de Michael Jackson”.

En sortant son 9e album studio, la chanteuse a repris sa carrière musicale qu’elle avait mis de côté pour l’humour pendant six ans. Elle a donc mis de côté ses deux one-woman-show “Une folle parenthèse” et “La folle part en cure” qui ont eu un grand succès auprès du public.

Liane Foly avait publié un message pour ses fans lors de la sortie de l’album “Crooneuse”, annonçant son retour avec plein de surprises.

“Il était temps pour moi de vous donner de ma voix, mon album qui arrive devrait vous séduire. Il est emprunt de toutes mes racines de toujours, le jazz le blues, tout ce que vous aimez à travers moi et cette voix qui vous plaît tant. Je reviens avec la fougue des premiers jours, le swing de toujours, c’est la nouvelle Foly qui s’offre a vous avec plein de surprises.

J’arrive en tournée dans toute la France, l’Europe et le monde entier.

Je vous embrasse fort et à très vite sur la route.”

Un message qui aura plu à ses fans, impatients d’entendre la “crooneuse” chanter sur scène lors de sa tournée dans toute la France.

Ecoutez un extrait du dernier single de Liane Foly

La 21e édition du festival Printemps de Pérouges

Depuis le 20 mars et jusqu’au 4 juillet 2017, le Printemps de Pérouges célèbre sa vingt-et-unième édition.

Organisé par plus de 45 bénévoles, le festival va accueillir plus de 20 000 spectateurs pour dix-sept dates exceptionnelles. Un rendez-vous jamais manqué depuis 1997 par le public mais aussi par les artistes.

De grands noms de la scène nationale et internationale ont su enthousiasmer les publics comme Bally Mc Ferrin, Nathalie Dessay, Claude Nougaro, Johnny Hallyday, Michael Buble, Zaz, Vianney, Michel Delpech, Maurane, et bien d’autres artistes.

A Pérouge, à Lyon et dans la plaine de l’Ain, le festival propose toute une série de concerts dans sept lieux divers et inattendus : la Salle 3000 Lyon, le Centre international de St Vulbas, la ferme de Rapan, le château de Chazey, le parc des oiseaux à Villars les Dombes, le Caro de Lyon et la Cité Médiévale de Pérouges.

Infos pratiques

Liane Foly en concert au Festival Printemps de Pérouges

Château de Chazey-sur-Ain

Rue du château 01150 Chazey-sur-Ain

Le mercredi 7 juin à 21 heures

