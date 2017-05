Le spectacle Tzars, l’âme slave à la Bourse du travail de Lyon

La danse et la musique slave seront à l’honneur à la Bourse du travail de Lyon le dimanche 11 juin 2017. La Compagnie Cala- Théâtre musical de Lyon propose de découvrir le spectacle “Tzars, l’âme slave”, un grand show de caractère qui met en lumière les ballets diasporas, son orchestre et le violoniste Dimitri Samarov. Découvrez tout sur ce spectacle de “tzars” slaves qui va vous faire voyager.

“Tzars, l’âme slave” est un spectacle que vous pourrez découvrir à la Bourse du travail de Lyon, avec la Compagnie Cala- Théâtre musical de Lyon, le dimanche 11 juin 2017 à 16 heures.

Ce spectacle fort de caractère ouvert à toutes les générations plonge le public dans les pays de l’Europe de l’Est et fait découvrir les cultures de ces pays qui portent l’âme slave. Mêlant la musique d’un grand orchestre tzigane, accompagné du violoniste russe Dimitri Samarov, et la danse des ballets diasporas, “Tzars, l’âme slave” fait voyager et permet de découvrir une nouvelle culture, celle de l’âme slave.

Le spectacle Tzars, l’âme slave regroupe une trentaine d’artistes de l’Europe de l’Est qui partagent l’envie de faire découvrir leur culture. L’association de la musique et des danses slaves transporte le public dans d’autres pays et fait découvrir ce qu’est réellement l’âme slave.

Pour cela, de nombreux danseurs des Ballets Diasporas enchaînent les acrobaties spectaculaires offrant des frissons à tous les spectateurs. Ils sont accompagnés de danseuses qui mêlent grâce et élégance, offrant un réel plaisir pour les yeux.

Accompagnant l’orchestre tzigane des Ballets Diasporas mené par Iulie Morar, le spectacle Tzars invite le grand violoniste russe Dimitri Samarov, un virtuose de la musique slave et tzigane.

Au total, ce sont plus de cent costumes inspirés du folklore qui vont vous plonger dans l’ambiance des pays de l’Est. Car ce show est également un partage des cultures. De la Russie à la Moldavie en passant par la Bulgarie, la Hongrie, le Caucase et la Roumanie, c’est toute la civilisation slave qui est présentée et qui vous dévoilera son âme.

Ce spectacle de caractère, coloré, drôle et envoûtant vient de l’imagination d’Armen Chiloyan, un chorégraphe qui avait orchestré le spectacle “Ballet Arménien Navasart”.

Bande annonce de Tzars, l’âme slave

Infos pratiques

Spectacle “Tzars, l’âme slave” par le Théâtre Musical de Lyon

à la Bourse du travail

Dimanche 11 juin 2017 à 16h.

Avec les ballets Diasporas, direction : Armen Chiloyan

Orchestre Tzigane, chef d’orchestre : Iulie Morar

Violoniste soliste : Dimitri Samarov

