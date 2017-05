Holiday on Ice à la Halle Tony Garnier de Lyon

Holiday on Ice arrive à la Halle Tony Garnier de Lyon avec son nouveau spectacle “Time”. Deux heures de grand spectacle avec des artistes de haut vol qui vous feront vivre des instants inoubliables ! Holiday on Ice c’est à Lyon du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017. Pour tout savoir sur ce show époustouflant sur glace lisez vite la suite.

Holiday on Ice à Lyon pendant trois jours

Holiday on Ice se produira à la Halle Tony Garnier de Lyon le vendredi 19, le samedi 20 et le dimanche 21 mai 2017.

La troupe de patineurs et d’acrobates présentera son nouveau spectacle “Time”. En tournée dans toute la France depuis début mars 2017, ce sont six représentations qui vont se succéder à Lyon, en trois jours.

Cela fait déjà plus de dix ans que Holiday on Ice ravit les petits et grands à la Halle Tony Garnier de Lyon.

“Time” le nouveau spectacle 2017 de Holiday on Ice

Comme chaque année, Holiday on Ice vous invite à découvrir un nouveau spectacle. Celui de 2017 se nomme “Time”. Sur la glace, les patineurs et patineuses artistiques vont redonner vie aux souvenirs des spectateurs. Les amours, le premier baiser, une fête jusqu’au bout de la nuit, des vacances idéales, des aventures incroyables. Des moments que l’on aimerait revivre en remontant le temps, ce que fait Holiday on Ice.

“Time” c’est aussi plus de 300 costumes uniques, portés par plus de 40 patineurs professionnels. Dans les airs ou sur la glace, ils offrent un spectacle éblouissant et entraînant, grâce aux tubes de Coldplay, Kungs, Seal, Michael Bublé, mais aussi grâce aux morceaux de musique classique. Associés aux effets lumineux et au talent des artistes, le spectacle ravit tous les âges.

Un français dans Holiday on Ice

Dans la troupe de Holiday on Ice, on retrouve le français Yannick Bonheur, quintuple champion du France de patinage en couple. Après des années de compétitions professionnelles, le patineur a décidé de revenir aux spectacles de patinage artistique.

Avec sa coéquipière allemande Annette Dytrt, ils enchaînent les shows de Holiday on Ice de France et d’Allemagne. Heureux de sa nouvelle carrière, le patineur aime être au plus près du public et aller à sa rencontre. “Des sauts, triples sauts, des pirouettes acrobatiques pour les couples, des portés risqués comme je les aime, avec la jeune femme dont la tête passe près de la glace par exemple. En général, le public réagit fort à ces figures qui sortent de l’ordinaire.”

A 32 ans, le patineur souhaite continuer l’aventure pendant encore quelques années.

L’histoire de la compagnie Holiday on Ice

Holiday on Ice se produit pour la première fois en 1943, en Ohio, aux Etats-Unis. La compagnie est fondée par Carl Snyder et Donn Arden. Ils choisissent de l’appeler Holiday on Ice, “Vacances sur glace” en français, car le spectacle est pendant les vacances de Noël.

Le nom est resté et Holiday on Ice s’est imposé dans le monde entier comme la référence des spectacles sur glace. Les foules sont toujours au rendez-vous pour admirer les talentueux patineurs et acrobates, les incroyables figures et les costumes étincelants.

En 73 ans, Holiday on Ice a accumulé cinq records du monde, inscrits dans le livre Guinness World Record, dont deux en 2008 : la plus longue rotation et roue de l’homme sur la glace avec 65 patineurs, et le spectacle le plus visité dans le monde avec plus de 320 millions spectateurs. En 2015, la troupe avait accumulé plus de 328 millions de spectateurs.

Infos pratiques

Holiday On Ice présente son spectacle “Time”

à la Halle Tony Garnier de Lyon,

Vendredi 19 mai 2017, à 20h

Samedi 20 mai 2017, à 14h, 17h30 et 21h

Dimanche 21 mai 2017, à 14h.

Liens utiles

Acheter vos billets pour le nouveau spectacle de Holiday on Ice

Site internet de Holiday on Ice

Page Facebook de Holiday on Ice