Le Hit Parade à la Halle Tony Garnier de Lyon

Le show le plus innovant de la décennie arrive à la Halle Tony Garnier de Lyon les 27 et 28 mai 2017. C’est l’occasion exceptionnelle de danser et chanter avec les hologrammes de Claude François, Dalida ou encore Mike Brant. Ces effets spéciaux révolutionnaires font de Hit Parade une véritable révolution technologique. Alors pour savoir pourquoi il ne faut pas manquer ce spectacle hallucinant, lisez la suite !

Le spectacle musical holographique Hit Parade à la Halle Tony Garnier

Le spectacle musical Hit Parade arrive à la Halle Tony Garnier de Lyon, les samedi 27 et dimanche 28 mai 2017. Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel, les stars des années 70 sont de retour sur scène grâce à des prouesses technologiques. Comme par magie, les quatre hologrammes vont se succéder pendant une heure trente et reprendre leurs plus grands tubes.

La comédie musicale Hit Parade

“Hit Parade” vous envoie en 1975, en plein enregistrement d’une émission télé. Cette année-là, Claude François invite trois stars de l’époque, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel, à chanter leur plus grands succès. Le pitch est annoncé, mais Hit Parade va plus loin. C’est un show d’1h30 où quatre hologrammes prennent possession de la scène, parfois même ensemble. Entourés de douze danseurs, qui eux sont bien réels, les quatre stars disparues reprennent vie et enflamment le dancefloor, sous les yeux des spectateurs bluffés.

La musique qui a un rôle majeur dans le spectacle a été réorchestrée par Gérard Daguerre. Pendant le spectacle, 14 des plus grands tubes des quatre chanteurs sont jouées en live par des musiciens.

Les hologrammes de Claude François, Dalida et Mike Brant sur scène

Le spectacle musical “Hit Parade” fait appel aux nouvelles technologies et plus précisément aux hologrammes. Bien plus impressionnant que des images d’archives passées en hologrammes, la société Mac Guff, spécialisée dans l’animation 3D, qui a produit entre autre le film “Moi, moche et méchant”, a reconstruit de toutes pièces les plus grandes stars des années 70.

C’est le cas de Claude François. Les spécialistes ont modéliser son visage avec des outils informatiques, comme une sculpture virtuelle. Et pour que l’illusion fonctionne, des capteurs ont été placés sur une doublure, permettant de reproduire jusqu’aux expressions faciales. Le résultat est bluffant et les chanteurs font plus vrai que nature.

L’album du spectacle Hit Parade

L’album officiel de “Hit Parade”, sorti en novembre 2016, propose de réécouter les plus grands succès de Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel. Comme dans le spectacle, les chansons ont été réorchestrées par Gérard Daguerre.

En CD ou en Vinyle, “Cette année-là”, “Gigi l’Amoroso”, “Qui saura” ou encore “Laisse-moi t’aimer”, et dix autres des plus grands tubes des artistes sont présents sur cet album.

Pour que l’aventure continue même après avoir vu le spectacle, un coffrets best-of de quatre disques est également sorti.

Les chansons du spectacle Hit Parade

Ballet Plasschaert Ouverture Show Cette année-là La belle vie Il venait d’avoir 18 ans Qui saura Chanson française L’incendie à Rio Gigi l’Amoroso Laisse-moi t’aimer Paroles paroles Ballet Love Je vais à Rio J’attendrai Dis-lui Toute la pluie tombe sur moi Alexandrie, Alexandra Final

Infos pratiques

Spectacle Musical “Hit Parade”

à la Halle Tony Garnier de Lyon,

le samedi 27 mai 2017 à 20h30

et le dimanche 28 mai 2017 à 14h30

Liens utiles

Acheter ses places pour le spectacle musical Hit Parade

Site Internet de Hit Parade

Page Facebook de Hit Parade

Compte Twitter de Hit Parade