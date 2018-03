Dita Von Teese à Lyon

Dita Von Teese sera à Lyon le 3 et 4 novembre 2018 pour son tout dernier spectacle : “The Art of the Teese” . Une occasion unique pour les Lyonnais de découvrir son premier spectacle entièrement joué en Europe.

Dita Von Teese à Lyon pour son nouveau spectacle

Dita Von Teese sera à Lyon les samedis 3 et dimanche 4 novembre 2018 pour présenter son nouveau spectacle. La sublime Américaine a choisi l’amphithéâtre de Lyon pour faire découvrir au public lyonnais “The Art of the Teese”.

L’actrice mannequin et danseuse vous envoutera avec son tout dernier spectacle : danses et costumes glamour seront alors de mise dans la capitale des gaules. Une séance de photo avec l’artiste et une séance de dédicace seront organisées à la suite du spectacle.

Le Spectacle Art of the Teese

Séduction et glamour, voici ce que propose Dita Von Teese dans son dernier spectacle “The Art of the Teese”.

La spécialiste des cabarets proposera des numéros inédits et bien sûr, des tours mythiques tel que “Le verre de Martini”.

Entre jeux de lumière, ambiance cabaret burlesque et danse, ce spectacle mettra en avant les talents de Von Teese.

La Tournée européenne du spectacle

La tournée européenne de l’artiste commencera le 13 octobre 2018 au Koninklijk theater d’Amsterdam avant de se produire en Belgique, en Suisse, en Angleterre. Sa tournée se clôlurera en France, au casino de Paris le 9 novembre 2018.

Regardez la vidéo du spectacle Art of the Teese

Dita Von Teese

Native du Michigan, Dita Von Teese se passionne dès son enfance par la danse et la couture.

Elle devient rapidement mannequin pour de la lingerie et pour les magazines de mode et est rapidement repérée par les entreprises du luxe telles que Louis Vuitton et Cartier. Son mariage à Marilyn Manson lui permet d’acquérir une notoriété sans précédent qui lui ouvre des portes dans l’univers du cinéma et du spectacle. Après sa séparation avec Manson, elle continue à tourner au cinéma et s’essaye même à la musique.

Informations pratiques

“Art of the Tesse” de Dita Von Tesse

Samedi 3 et dimanche 4 Novembre 2018 à L’Amphithéâtre (Lyon)

Page Facebook officielle de Dita Von Teese : facebook.com/DitaVonTeese

Site de Dita Von Teese : dita.net