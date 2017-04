Le Cirque Pinder sera à Lyon du vendredi 7 avril 2017 au lundi 1er mai 2017 pour vous présenter son nouveau spectacle « Pinder, la Légende ».

Le cirque Pinder à Lyon

Le Cirque Pinder s’installe à Lyon pour le bonheur des plus petits comme des grands. Toute la troupe du cirque pinder s’arrête à Lyon du vendredi 7 avril au lundi 1er mai 2017 pour présenter son nouveau spectacle « Pinder, la Légende ».

Le chapiteau sera situé Quai Perrache – Marché Gare dans le 2ème arrondissement de Lyon et l’arrivée du convoi aura lieu le jeudi 6 avril 2017 dans la matinée.

Le nouveau spectacle du cirque Pinder

Depuis plus de 160 ans, Pinder a toujours évolué avec son temps pour proposer des spectacles novateurs dans le respect de la tradition. Une longévité exceptionnelle qui en a fait l’un des géants mondiaux du cirque.

En 2017, Pinder poursuit cette aventure extraordinaire avec un tout nouveau spectacle et un chapiteau flambant neuf.

Sur la piste de ce nouvel écrin, les plus grands artistes internationaux du moment se produisent autour de Frédéric Edelstein et de ses célèbres lions blancs qui proposent un numéro renouvelé unique au monde. En exclusivité, 15 artistes de la Compania de circo Havana de Cuba font découvrir au public, entre autres performances, le « carré coréen », une discipline rare en France et surtout jamais vue dans un cirque itinérant. Epoustouflant !

Jongleurs, acrobates, voltigeurs, clowns, animaux exotiques, sont également présents avec des numéros exceptionnels et féériques pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Un nouveau chapiteau pour le cirque Pinder

Cette année, les artistes vous accueillent dans un chapiteau flambant neuf paré de rouge et or, les couleurs emblématiques du Cirque Pinder !

D’une capacité de 1500 places, plus confortable, plus beau, il vous permet de profiter pleinement du spectacle.

Quai Perrache 69002 Lyon

vendredi 7 avril 2017 au lundi 1er mai 2017

Le site du cirque Pinder

http://cirquepinder.com/

La page Facebook du cirque Pinder

facebook.com/CIRQUE-PINDER

Acheter des places pour le cirque Pinder à Lyon

cirquepinder.com/reservation/