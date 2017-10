Le cirque Medrano à Lyon

Le cirque medrano sera à Lyon du 7 Octobre au 3 Décembre 2017. Pour gagner des places, écoutez Impact FM entre 08h00 et 12H00 et jouez avec Thibeault Lecoeur et Sophie Rodriguez.

Le Cirque Medrano à Lyon

Cette année le Cirque Medrano met les petits plats dans les grands en proposant son plus beau plateau composé

des meilleurs artistes du moment.

Un show concocté spécialement pour le public lyonnais qui répond toujours présent pour ce rendez-vous annuel incontournable dans la cité des Gaules, contribuant à en faire l’un des plus gros succès populaire de l’année.

Equilibristes, jongleurs, acrobates, mais aussi fauves, éléphants, chameaux et bien d’autres surprises vous attendent sous le grand chapiteau du cirque Medrano.

Un florilège de lumières, costumes, et musiques, vous entraineront dans l’univers du grand Cirque Medrano pour une expérience inoubliable pour petits et grands.

L’année dernière fut un triomphe avec plus de 250 000 personnes sont venus applaudir nos artistes à Lyon, alors dépêchez-vous de réservez vos places pour partager un vrai moment de magie et de bonheur en famille !

Infos Pratiques

10ème Festival International du Cirque de Lyon

Confluence/Quai Perrache

Du 7 Octobre 2017 au 3 Décembre 2017.

