Vincent Niclo, le nouvel album 2018

Deux ans après son dernier album 5.0, album composé en compagnie de Pascal Obispo, Vincent Niclo revient en 2018 avec un nouvel opus intitulé Tango, dont le premier single “Mi Amor (Libertango)” paraîtra le 18 mai 2018.

Le premier extrait de l’album 2018

Comme il l’a annoncé sur son réseau social, Vincent Niclo sortira son nouveau single ce vendredi 18 mai 2018 intitulé « Mi Amor (Libertango). Il s’agit du premier extrait de son prochain album Tango.

Vincent Niclo, Libertango (Mi Amor)

Si aucun extrait du nouveau single “Libertango, Mi Amor” n’a été dévoilé par l’artiste avant la date de la sortie, on sait d’ores et déjà que le titre est inspiré des sonorités sud-américaines et principalement argentines. À travers ce titre, Vincent Niclo s’inscrit dans un registre plus sensuel et plus “caliente”. Le chanteur est d’ailleurs parti en Argentine pour composer ce nouvel album qui devrait sortir cet été.

Vincent Niclo, un chanteur à grand succès

Vincent Niclo est un chanteur talentueux qui a très vite gagné en popularité sans jamais vraiment en perdre.

Son album L’Opéra Rouge a mis en valeur sa voix envoûtante et l’a révélé au grand public. Suivent les 3 albums Luis, O Fortuna et Ce que je suis où il a confirmé tout son talent, dont 2 d’entre eux ont été certifiés disques de platine.

Enfin, ses deux derniers albums Romantique et 5.0 ont mis en valeur sa palette très large, le premier s’inscrit dans un registre plutôt jazz, le second dans unregistre plutôt pop.

Site de Vincent Niclo : vincentniclo.fr

Vincent Niclo sur Facebook : facebook.com/Vincent.Niclo.officiel

Vincent Niclo sur Twitter : twitter.com/vincentniclo

Vincent Niclo sur Instagram : instagram.com/vincentniclo