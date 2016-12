Véronique Sanson le nouvel album 2016

Véronique Sanson le nouveau single

Le 09 septembre 2016, Véronique Sanson sera de retour avec un nouveau titre, “Et je l’appelle encore”, premier extrait de son nouvel album, “Dignes, dingues, donc… !” Les fans, qui attendent un album de compositions depuis six ans maintenant, n’ont plus qu’à patienter une petite dizaine de jours !

Véronique Sanson la tournée les années américaines

76 dates, des Zéniths pleins à craquer, la tournée les années américaines de Véronique Sanson, qui s’est achevé le 9 janvier 2016 dans un Olympia en ébullition fut un succès immense !

Pendant plus d’un an, la chanteuse française a choisi de jouer le répertoire de ses années américaines. Véronique Sanson a donc revisité ses titres sortis dans les années 70 dans tous les Zéniths de France. Des représentations exceptionnelles avec un public conquis, qui l’ont vu se produire notamment à l’Olympia de Paris pendant plus d’une dizaine de fois en moins d’un an ! Une tournée qui a donc fait salles combles et a permis à la chanteuse de retrouver son public de passionnés. Si vous n’avez pa eu la chance d’assister à cette tournée, ne vous inquiétez pas, une version DVD est sortie au mois de juin 2016 !

Véronique Sanson

Véronique Sanson est née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt. Dès son plus jeune âge elle est attiré par la chanson et c’est à l’âge de 18 ans qu’elle commence à enregistrer ses premières chansons. En 1971, elle rencontre Michel Berger avec qui elle enregistrera son premier album, Amoureuse en 1972. L’année suivante, elle décide de tout plaquer et s’envole pour les Etats-Unis pour rejoindre le musicien Stephen Stills. S’en suivront deux albums, Le Maudit en 1974, puis Vancouver deux ans plus tard et pour lequel elle décrochera un disque d’or. De retour en France, elle enregistre l’album Moi, le venin en 1988 et confirme son engagement caritatif avec les Enfoirés. En 2013, Véronique Sanson a reçu une Victoire de la musique d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.