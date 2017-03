Vanessa Paradis le nouveau titre 2017

Vanessa Paradis revient avec une nouvelle chanson. Découvrez vite « Did you really say no » en duo avec Oren Lavie.

Le nouveau titre de Vanessa Paradis

Le nouveau single de Vanessa Paradis « Did you really say no » est un duo avec Oren Lavie. Cet artiste israélien est une star dans son pays mais peu connu en France. Après avoir partagé différents titres avec Benjamin Biolay, Carl Barât, Matthieu Chedid, Albin de la Simone, Alain Chamfort, Étienne Daho ou encore BB Brunes, Vanessa Paradis l’interprète de « Joe le taxi » offre à son public ce duo en attendant la sortie de son nouvel opus.

Actualité de Vanessa Paradis

La chanteuse affirme préparer son prochain album en douceur. Après son album original « Love songs » sorti en 2013 réalisé par Benjamin Biolay, l’interprète de « Dis-lui toi que je t’aime » écrit dès que possible des chansons. L’artiste également actrice est à l’affiche des films « Maryline » de Guillaume Galienne (sortie courant 2017), « Chien » de Samuel Benchetrit et « Le grand bain » de Gilles Lellouche. En plus de sa carrière d’actrice et de chanteuse, elle s’occupe de celle de sa fille Lily-Rose Deep. Cette jeune mannequin et actrice de 17 ans n’est jamais bien loin de sa maman.

Vanessa Paradis

Vanessa Paradis née à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) en 1972. Passionnée par les expressions artistiques (piano et danse) depuis son plus jeune âge. Elle se fait remarquer à 8 ans à la télévision dans l’émission de Jacques Martin « L’école des fans ». C’est à 14 ans, que la chanson « Joe le taxi » révèle l’artiste au grand public. Elle fait ses premiers pas au cinéma à 16 ans dans le film « Noce blanche » de Jean-Claude Brisseau où elle apparaît nue. Par la suite, sa rencontre avec Serge Gainsbourg va jouer un rôle important dans sa carrière. Désireux de travailler avec la jeune artiste, il écrit les paroles de son second album « Variations sur le même t’aime ». En 1991 elle devient l’égérie de Chanel. Son image circule dans le monde entier et fait d’elle une star incontournable. Depuis des années, elle multiplie les succès musicaux et cinématographiques et c’est tout naturellement que nous attendons la sortie de son prochain album ainsi que les films dans lesquels nous pourrons la voir.

