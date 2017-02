The Beatles : Paul McCartney rejoint Ringo Starr en studio

Pour la première fois en sept ans, Paul McCartney et Ringo Starr se sont réunis en studio. On vous donne toutes les infos concernant la collaboration des deux légendes.

Paul McCartney et Ringo Starr en studio

L’info est tombée hier : Paul McCartney rejoint Ringo Starr sur son nouveau projet. Effectivement, ce lundi Ringo Starr a publié sur son compte twitter plusieurs photos de lui en compagnie de son vieil acolyte en studio d’enregistrement. Écris en légende : « Merci d’être passé mec et d’avoir joué si bien de la basse. Je t’aime, peace and love » et « Et Joe Walsh est également venu nous prêter main-forte. Quelle journée merveilleuse ». L’ancien batteur des Beatles prépare donc un projet qui devrait sortir dans quelques mois, avec la présence de Paul McCartney et très certainement du guitariste des Eagles : Joe Walsh. Les trois hommes en pleine accolade apparaissent avec un grand sourire, de quoi laisser présager du bon pour ce nouvel opus ! À noter que la dernière collaboration studio entre les deux membres des Beatles remonte à 2010, sur l’album « Y Not » de Ringo Starr (« Peace Dream » et « Walk With You »).

« Postcards from Paradise » : le dernier album de Ringo Starr

« Postcards from Paradise », c’est le dernier album de Ringo Starr sortie il y a 2 ans : le 31 mars 2015. C’est également le dix-huitième album studio de l’artiste qui s’en donne à coeur joie ! 11 titres qui mélangent rock, pop et funk avec un style inimitable, dont seul Ringo Starr connaît le secret. On retrouve notamment Joe Walsh dans plusieurs morceaux à la guitare et aux choeurs… C’est donc 2 ans après cet opus que la star décide de remettre le couvert, il va mettre sans doute la barre un peu plus haute, étant donné la présence de Paul McCartney et de Joe Walsh une nouvelle fois.

The Beatles : un groupe dans la légende

Le 10 avril 1970 reste une date douloureuse pour tous les fans du groupe mythique, 8 ans c’est peut-être peu, mais c’est assez pour rester gravé dans la légende. En si peu d’année, les Beatles ont réussi ce que beaucoup aurait aimé réussir : laisser une empreinte. Effectivement, le groupe originaire de Liverpool a accumulé les succès avec seulement 12 albums studio. Même après la mort de John Lennon et George Harrison, les musiques « Yesterday » ou encore « Here comes the sun » résonnent toujours en nous !

