Téléphone le nouvel album live 2017

Le nouvel album live 2017 de Téléphone sortira début septembre. Le groupe reformé sous le nom “Les Insus” prolonge sa tournée en France durant l’année 2017 et prévoit déjà deux dates à ne pas manquer au Stade de France. Pour faire patienter leur fan, le premier extrait “Hygiaphone” interprété par le groupe en live sur la scène de l’AccorHotels Arena a été dévoilé. Pour découvrir les premières informations sur le nouvel album live de Téléphone, c’est par ici !

Téléphone un nouvel album live en 2017

Le nouvel album live 2017 de Téléphone, nouvellement appelé Les Insus, sortira le 8 septembre. Cet album intitulé “Les Insus L?VE” est l’occasion pour les fans de vivre ou revivre les concerts exceptionnels du groupe composé de Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka et Alex Angelov. Ce dernier remplace sur cet album Corine Marienneau, la bassiste du groupe, qui a décidé de ne pas remonter sur scène avec ses anciens compagnons de tournée.

Ce nouvel album a été enregistré lors de leur show à l’AccorHotels Arena de Paris en octobre 2016. Une autre version de ce disque dans laquelle sera ajouté le concert surprise du groupe au Trabendo le 3 novembre 2016 sortira en édition limitée. L’album est déjà disponible en précommande, depuis le 23 juin 2017. En attendant la sortie officielle du disque, Les Insus viennent de dévoiler “Hygiaphone” le premier extrait choisi par le groupe pour défendre leur nouvel album.

Le premier extrait du nouvel album

Le premier extrait du nouvel album live des Insus est “Hygiaphone”. Cette chanson sortie en 1977 s’est vendue à plus de 72 000 exemplaires. Aujourd’hui, le groupe remet ce titre sur le devant de la scène en le choisissant comme premier extrait pour leur album. Les Insus ont également d’ores et déjà dévoilé la vidéo en live d’”Hygiaphone” sur leur compte Facebook.

Ecoutez le premier extrait de l’album live 2017

La tournée de Téléphone se prolonge

Après une tournée 2016 exceptionnelle déjà prolongée de 8 concerts en avril la même année, les Insus ont décidé de poursuivre leur tour des plus grandes salles de France en 2017. Depuis leur passage par l’Olympia le 5 juin 2016, le Zénith de Paris les 8 et 9 juin 2016 mais aussi par la Halle Tony Garnier le 1er octobre 2016 avec leur “Dernier Appel”, le groupe a annoncé une vingtaine de nouvelles dates pour 2017. Le groupe se produira à guichet fermé les 27 et 28 juillet 2017 au Festival Les Nuits de Fourvière de Lyon. Les Insus prévoient également deux concerts d’exception au Stade de France les 15 et 16 septembre 2017.

Téléphone : un groupe mythique

Téléphone est l’un des groupes de rock’n’roll français les plus mythiques. Dans les années 1980, le groupe tourne dans les salles de France les plus prestigieuses et conquiert un large public. En 1982, Louis Bertignac et sa bande jouent même en première partie des Rolling Stones à l’Hippodrome d’Auteuil. Le groupe marque la culture française avec leurs titres “Un autre monde” en 1984 ou encore “La bombe humaine” en 1986.

Malheureusement, le groupe décide de se séparer en 1986, en pleine préparation d’un nouvel album.

Après plusieurs tentatives de reformation du groupe Téléphone, c’est en 2015 que Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert et Richard Kolinka décident de remonter sur scène sous le nom “Les Insus” (pour “insupportables”). Ils sont accompagnés d’Axel Angelov qui remplace Corine Marienneau à la basse. Aujourd’hui, le groupe continue de chanter ses plus grands titres.

Liens utiles

Le site officiel des Insus : www.lesinsus-portables.net/

La page Facebook officielle des Insus : facebook.com/InsusPortables/