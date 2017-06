Slimane le nouvel album 2017

Le nouvel album 2017 de Slimane sortira avant la fin de cette année. Actuellement en tournée, l’artiste fera un détour par le plateau de The Voice pour dévoiler le premier extrait intitulé “J’en suis là”. Même si le contenu de son deuxième album reste encore secret, nous allons vous livrer les premières informations.

Un nouvel album en 2017 pour Slimane

Le nouvel album de Slimane, dont le titre est encore inconnu, sera disponible dès l’automne 2017. Après “À bout de rêves” sorti en 2016, l’artiste poursuit son projet musical en travaillant sur de nouvelles chansons.Mais il faudra s’armer de patience pour en connaître le contenu exact. Seule certitude, on connaît déjà deux titres qui seront présents sur cet album : “Petit Pays”, une chanson dévoilée par l’artiste en live sur Facebook, et “J’en suis là”.

Le premier extrait du nouvel album de Slimane

“J’en suis là” a été choisi comme premier extrait par Slimane pour défendre son nouvel album. Nous découvrirons ce titre le samedi 10 juin 2017, lors de la finale de l’émission The Voice où l’artiste francophone interprètera pour la première fois son single. Slimane l’a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux. Il retrouvera sur scène Nikos Aliagas, le présentateur phare du programme, qui est aussi l’auteur de la photo de la pochette du nouveau single. Slimane succèdera à la chanteuse Katy Perry venue sur la scène de The Voice lors des demies-finales. La nouvelle chanson de Slimane, quant à elle, sera disponible dès le samedi 10 juin dans les bacs et sur les plateformes de téléchargement légal.

La tournée 2017 de Slimane

La tournée 2017 de Slimane se poursuit dans toute la France. Après un passage remarqué à l’Olympia le 14 mai 2017, la tournée intitulée “On arrive” continue d’attirer de nombreux spectateurs. Le chanteur a d’ailleurs dû ajouter de nouvelles dates à sa tournée, suite à l’excellent accueil que lui a réservé le public. Il se produira dans notre région pour deux concerts en plein air : le 13 juillet au Puy-en-Velay et le 19 juillet à Chambéry. Cette tournée se conclura au Zénith de Paris le 7 avril 2018.

Slimane invité à chanter sur d’autres albums

Au-delà de ses propres chansons, Slimane a été plusieurs fois invité à chanter sur d’autres albums. On le retrouve par exemple dans l’album de Julie Zenatti, Méditerranéennes avec le titre “Mon amie la rose” mais aussi dans celui de Michel Fugain (Chante la vie chante), ou encore l’album hommage à Michel Delpech où il interprète “Chez Laurette”.

Slimane se produit également avec des artistes de sa génération comme Léa Castel avec laquelle il signe “Abîmée”, un duo figurant sur la réédition du premier album du chanteur au bonnet.

Slimane le gagnant de the voice saison 5

Depuis sa victoire lors de la saison 5 de The Voice, Slimane, fort de ses succès, se construit une véritable carrière d’artiste de variété française. Autrefois dans l’équipe de Florent Pagny, le jeune homme n’aurait jamais pensé réaliser son rêve, et pourtant : “J’en ai rêvé pendant très longtemps et grâce à The Voice, ce rêve est devenu un peu réalité.”. Après avoir ému l’ensemble des téléspectateurs ainsi que les quatre jurés de l’émission avec sa reprise du titre À Fleur de Toi de Vitaa, Slimane a traversé les étapes du concours jusqu’à atteindre les grands shows en direct. En réinterprétant les oeuvres musicales d’artistes divers tels que Francis Cabrel, Amy Winehouse ou encore James Brown, Slimane a su toucher le public qui l’a porté jusqu’à la victoire, et cette carrière que Mika lui avait prédit lors des auditions à l’aveugle.

Liens utiles

La page Facebook de Slimane : facebook.com/slimaneoff

Le compte Twitter de Slimane : twitter.com/Slimaneoff

Le site de Slimane : www.slimanemusic.com