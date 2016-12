Serge Lama le nouvel album 2016

Le nouvel album de Serge Lama est sorti le 4 novembre 2016. Le chanteur a signé tous les textes de son nouveau disque. Et ce sont des grands noms qui lui ont signé les mélodies : de Francis Cabrel à Julien Clerc en passant par Maxime le Forestier. Découvrez vite les 17 nouvelles chansons de Serge Lama.

« Où sont passés nos rêves » Le nouvel album de Serge Lama

Son nouvel est sorti le 4 novembre 2016, et après le succès de son précédent album, » La balade du poète « , certifié Disque de Platine, Serge Lama nous livre sans nul doute le plus grand album de sa carrière avec des compositeurs de renoms. A découvrir sur cet album deux duos évènements avec Carla Bruni et Francis Cabrel !

Serge Lama bien entouré pour son nouvel album 2016

Pour la première fois Serge Lama s’est entouré de 13 compositeurs parmi les plus grands noms de la chanson française : Francis Cabrel, Julien Clerc, Christophe Maé, Bénabar, Patrick Bruel, Carla Bruni, Maxime Leforestier, Salavatore Adamo, Gérard Lenormand, Pascal Obispo, Calogero, Davide Espostio et Yves Gilbert ont mis en musique les textes de Serge Lama.

Les titres du nouvel album de Serge Lama

Les muses Bordeaux Mais j’t’en veux pas Casablanca – en duo avec Carla Bruni Le souvenir Golgotha L’arbre de Noël – en duo avec Francis Cabrel Je serai là Quand on est pauvre Lettre à mon fils Où sont passés nos rêves Un p’tit coeur Le clocher d’Elseneur L’eau de vie Hop tempo Les adieux des artistes

L’édition collector limitée

Le nouvel album de Serge Lama paraitra aussi dans une édition collector limitée dans lequel vous retrouverez en plus de l’album , un DVD, un Livre disque deluxe, un livret 36 pages et enfin un titre inédit en bonus, L’idole de Serge Lama et Davide Esposito).