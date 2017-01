Roch Voisine le nouvel album 2017

Roch Voisine, le Québécois à la voix d’exception sortira son nouvel album au printemps 2017. Très attendu par ses fans, le chanteur revient cette fois-ci avec un album en français ! Pour tout savoir lisez la suite…

Roch Voisine fête bientôt ses 30 ans de carrière, et pour marquer le coup le chanteur sortira son nouvel album au printemps 2017. Celui-ci s’annonce plus intime et personnel, puisqu’il déclarait récemment « Je veux revenir à mon image, à ma voix et à ma façon de chanter, tout en étant ouvert aux idées de jeunes créateurs français et québécois. J’ai envie de renouer avec l’univers de Roch Voisine en 2017, après m’être promené à gauche et à droite ». Un retour aux sources pour l’une de nos plus belles voix francophones, qui souhaite se plonger à corps perdu de ce nouvel opus signé sur le label Smart/Sony. Il sera donc en Français et on ne va pas vous cacher qu’on aura, nous aussi, du mal à patienter !

Forever Gentlemen : la tournée !

Encore en tournée jusqu’en mars 2017 au Québec, Roch Voisine poursuit sa tournée “Forever Gentlemen” en compagnie du légendaire Garou et du très talentueux Corneille. Avant d’être une tournée, “Forever Gentlemen” c’est un album de reprises, décliné en deux volets, dans l’univers de The Rat Pack sorti le 21 octobre 2013 et 20 octobre 2014 respectivement. Composé de chansons issues du répertoire de Frank Sinatra, Sacha Distel ou encore Charles Aznavour, l’album est triple disque de platine avec plus de 350 000 exemplaires vendus. Ce succès est aussi dû à la présence de nombreux artistes comme : Dany Brillant, Gad Elmaleh, Philippe et Gilles Lellouche, Emmanuel Moire, M.Pokora, Elodie Frégé, Sinclair… Pas de surprise donc concernant la tournée, qui reste un immense carton (le 22 janvier 2016 le concert affichait complet à la Halle Tony Garnier de Lyon !), allez donc profiter des dernières dates de concerts : vous ne serez certainement pas déçus du voyage !

Roch Voisine : 30 ans de carrière

Révélé aux yeux du grand public en 1989 avec le tube “Hélène”, Roch Voisine est devenu au fil des années une référence du répertoire francophone. Né au Canada, près de la frontière Québécoise, le chanteur a su faire sa place avec des tubes à grands succès tel que « Darlin » ou encore « Tant pis ». Des projets innombrables, des tournées et concerts, des duos avec les plus grand artistes : la carrière de Roch Voisine est indiscutable. Idoles d’une partie de la jeunesse 90’s, le Canadien fait partie, aux côtés de Patrick BRUEL, de ces chanteurs à qui tout réussi, espérons que ça soit le cas de son nouvel album !

