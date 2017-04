Renaud en concert à Lyon le 2 mai 2017

Renaud se produira à la Halle Tony Garnier de Lyon le mardi 2 mai 2017. C’est à l’occasion de sa tournée Phoenix Tour qu’il reviendra dans la région, après son passage dans la même salle le 28 janvier dernier. Le chanteur qui a gagné en 2016 une sixième Victoire de la Musique, va une nouvelle fois ravir ses fans. Toutes les infos sont à retrouver ici !

Renaud en concert à Lyon le 2 mai 2017

Renaud passera par la Halle Tony Garnier de Lyon, le mardi 2 mai 2017 à 20h00. L’occasion de (re-)voir l’artiste français multigénérationnel sur scène, avec son album “Renaud”.

L’auteur-compositeur-interprète est déjà passé deux fois par chez nous en 2017. Le 28 janvier dernier, à la Halle Tony Garnier, et le 10 mars à l’Amphithéâtre de la Cité Internationale de Lyon. Deux dates qui avaient rapidement affiché complet.

La tournée 2017 de Renaud

Renaud présente son “Phénix Tour”, une tournée de près de 100 dates en France, en Suisse et en Belgique. Mister Renard est accompagné sur scène par plusieurs musiciens depuis octobre 2016, et ce jusqu’au 17 septembre 2017.

Même s’il a moins de fougue qu’à ces débuts, Renaud reste un homme de scène, proche de son public, qui fait vibrer les coeurs avec ses titres phares comme “Mistral Gagnant”, “Morgan de toi” ou “Laisse Béton”. Ces chansons rejoignent celles de son dernier album “Renaud”, comme “J’ai embrassé un flic” ou “Toujours debout”. Des titres repris à chaque fois par le public, heureux de donner de la voix pour l’artiste. D’ailleurs ses fans le soutiennent toujours, la preuve en est que de nombreuses dates ont rapidement affiché complet et des nouvelles ont dû être rajoutées.

L’album “Renaud” sorti en 2016

Sorti le 8 avril 2016, l’album “Renaud” s’est vendu à quelques 730 000 exemplaires. C’est d’ailleurs l’album le plus vendu en France en 2016, devant Céline Dion et Kids United. Cet opus est l’occasion pour le phénix Renaud de renaître de ses cendres.

Comme pour faire taire tous ses détracteurs, il prouve qu’il est “Toujours debout”, nom de son premier single. Le second single “J’ai embrassé un flic” ou le titre “Hyper Casher” sont des morceaux engagés, qui rendent hommage aux victimes des attentats qui ont eu lieu en France en 2015.

On retrouve également dans son album des titres plus personnels, comme “Héloïse”, “Ta Batterie” ou “Petit Bonhomme”, dédiés à ses enfants et petits-enfants. Des morceaux intimes, où sa voix s’appose de manière plus lente et plus rocailleuse qu’il y a quelques années.

Renaud engagé auprès de Macron

Connu pour ses coups de gueule, Renaud est aussi un artiste engagé politiquement. Dans un post Facebook, le chanteur a annoncé publiquement soutenir Emmanuel Macron, “le seul sans casserole au cul”. Une déclaration qu’il s’est senti obligé de faire, s’attendant au harcèlement des médias, pour connaître son vote.

En septembre 2016, il affirmait : “Fillon, c’est un mec bien, honnête, je voterais pour lui s’il gagnait la primaire”. Il avait déjà précédemment qualifié François Fillon de “parfait honnête homme”. Entre temps, diverses affaires sur le candidat sont sorties, modifiant le choix de Renaud.

Le chanteur avait soutenu dans les années 80 François Mitterrand, pour qui il avait écrit une tribune dans la presse, “pour soutenir Tonton”.

La carrière de Renaud

De son vrai nom Renaud Séchan, Renaud est un auteur-compositeur-interprète français. Né le 11 mai 1952 à Paris, il est l’un des chanteurs français les plus populaires. Engagé pour les droits de l’homme ou encore l’écologie, il critique souvent dans ses chansons la société. Si en 1975 il signe “Amoureux de Paname”, il quitte rapidement son costume de “titi parisien” et prend celui du loubard au foulard rouge en sortant son album “Laisse Béton”. C’est dans les années 90 que le chanteur connaît le succès, mais aussi ses premiers démons. Il s’enfonce dans la dépression, la nostalgie du temps qui passe et la perte de ses idéaux. Une longue période de silence commence alors. Ce n’est qu’à partir de 2002 que l’artiste commence à reprendre goût à la vie en sortant de nouveaux albums comme “Malone” ou “Renaud”.