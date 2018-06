Paul McCartney nouvel album 2018

Le nouvel album 2018 de Paul McCartney est annoncé pour le 7 septembre. En attendant son nouvel opus “Egypt Station”, le chanteur âgé de 76 ans nous fait découvrir ses deux premiers morceaux » Come on to Me » et » I Don’t Know « .

Cinq ans après son dernier opus “New”, Paul McCartney, a annoncé ce mercredi 20 juin, sur son site internet, la sortie de son nouvel album qui sortira le 7 septembre 2018.

Son 17e album solo s’intitule « Egypt Station » et va transporter le public dans un voyage musical.

Le nom « Egypt Station » fait référence à un tableau éponyme peint par l’artiste et décrit “ un voyage kaléidoscopique à travers une myriade de territoires musicaux “.

L’artiste a évoqué : “Dans Egypt Station, chaque titre est comme une station. Ça nous a aidés à structurer nos idées pour ces chansons. C’est comme si la musique émanait d’un endroit que j’avais rêvé”.

Le nouvel opus commencera et se terminera avec deux morceaux instrumentaux “ Station I “ et “Station II “.

Pour l’instant, les autres titres connus de l’album sont “ Happy With You “, “ People Want Peace “ et “ Despite Repeated Warnings “.

Les deux premiers morceaux

L’ancien bassiste des Beatles, a intitulé ses deux premiers morceaux : “ Come on to Me “ et “ I Don’t Know “.

Ce dernier est une ballade au piano mélancolique alors que “ Come on to Me “ a une approche très “Beatles” avec sa rythmique pop.

Ses deux morceaux seront sur un fameux double Face A, un vieux concept inventé par les Beatles.

Regardez le clip de “Come on to Me “

Regardez le clip de “ I Don’t Know “

Le concert-surprise au Liverpool Philharmonic Pub

Le 9 juin dernier, Paul McCartney a surpris ses fans lors d’un concert intime joué à l’occasion de l’émission de James Corden “ Carpool Karaoke “, au Liverpool Philharmonic Pub, un pub de sa ville natale. Durant le concert l’artiste britannique a dévoilé le titre « Come on to me ».

Liens Utiles

Site Officiel de Paul McCartney : www.paulmccartney.com

Page Facebook de Paul McCartney : www.facebook.com/PaulMcCartney

Page Instagram de Paul McCartney : www.instagram.com/paulmccartney

Page Twitter de Paul McCartney : twitter.com/paulmccartney