Patrick Fiori en duo avec Soprano

Patrick Fiori en duo avec Soprano, c’est la belle surprise de ce début d’année 2018. Intitulé « Chez nous », ce single est la chanson phare du dernier album de Patrick Fiori. C’est Jean Jacques Goldman en personne qui a écrit cette chanson pour ce duo d’artistes que tout oppose, mais que le destin a réunis sur ce morceau sur le thème de Marseille.

Le duo Patrick Fiori et Soprano

La chanson est née sur une discussion entre les deux hommes lors de leur rencontre dans les loges des Enfoirés.

Les deux artistes s’étaient déjà rencontrés quelques années auparavant sur un plateau télé et déjà Soprano savait que Fiori était originaire de Marseille du fait de son accent. Fiori évoque ses origines et ses lieux d’enfance dans la cité phocéenne et évoque le quartier ou il a vécu le plus longtemps la cité Air Bel de Marseille.

Soprano réplique alors que cet endroit lui est familier, car dans son enfance il partait chez son cousin dans cette cité !

Lui, est originaire du quartier Plan D’Aou, mais les deux chanteurs aux styles musicaux opposés, s’aperçoivent qu’ils ont un point commun : la ville de Marseille. Patrick Fiori découvre alors que Soprano et lui ont mêmes origines …

Jean-Jacques Goldman les écoute, puis étant admirant de cette scène va rappelé Patrick Fiori en lui disant que cette histoire l’avait touché. Goldman va finalement écrire une chanson sur cet échange… Son nom ? Chez nous Plan d’Aou Air Bel.

Un titre pop et engagé, évoquant l’immigration en France et rappelant les valeurs fortes qui unissent les habitants des quartiers populaires loin des clichés.

Ecoutez un extrait du duo Patrick Fiori et Soprano

Le dernier album de Patrick Fiori

Promesse est le dernier album de Patrick Fiori sorti le 29 septembre 2017.

L’album comporte 12 titres sur son nouvel album : outre sa collaboration avec son ami de longue date Jean-Jacques Goldman, Patrick a invité Icare à lui écrire un titre, mais également Soprano et Slimane pour 2 duos. (Soprano dans Chez nous Plan d’Aou Air Bel et Slimane dans Promesse, Où je vis, La vie idéale, Les gens qu’on aime, Ta belle histoire, Promesse, Un jour, Le meilleur de nous, J’ai tout mon temps, Mais quand même, Mes belles figures).

Particulièrement impliqué dans l’écriture et la composition, il confirme avec cet album son envie de «garder sa place dans la chanson française».

En témoigne également l’évolution musicale de son nouveau single «Où je vis», qu’il a entièrement écrit et composé.

Patrick Fiori

De son vrai nom Jean-François Chouchayan, le chanteur d’origine arménienne est né à Marseille le 23 septembre 1969. Âgé de 48 ans, Patrick Fiori qui est chanteur, auteur et compositeur fait partie de ces chanteurs de la variété et du pop rock français incontournables aujourd’hui.

En 1994, Patrick Fiori sort son premier album Puisque c’est l’heure.

L’artiste s’est fait connaître en interprétant le rôle de Phœbus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998, puis en s’essayant à la télévision et au théâtre.

L’homme aime les nouveaux défis, la preuve avec l’album hommage à la Corse Corsu Mezu Mezu, écoulé à plus de 300 000 exemplaires.

Autre exemple, son intégration en tant que coach l’émission de TF1 The Voice Kids, dont la diffusion de la nouvelle saison a débuté le samedi 19 août. «Je me suis promis d’enlever toutes les barrières, musicalement, et de me faire confiance un petit peu plus. Voire totalement.»

Soprano

De son vrai nom Saïd M’Roumbaba, le chanteur fait partie de la nouvelle génération.

Né à Marseille le 14 janvier 1979, âgé de 38 ans Soprano est à la fois chanteur, rappeur et compositeur français.

Son style musical est la variété française, la RnB, le Hip-Pop et le Rap français.

Soprano d’origine comorienne s’est fait connaître à travers son groupe Psy 4 de la rime et leur premier album 2002 Block Party qui fut un succès.

Soprano sort son premier album solo en 2007 avec Puisqu’il faut vivre et enchaîne depuis les récompenses et albums en solo.

Liens Utiles

Le site de Patrick Fiori : patrickfiori.sonymusic.fr

La page Facebook de Patrick Fiori : facebook.com/patrickfioriofficiel

Le site de Soprano : soprano-lesite.fr

La page Facebook de Soprano : facebook.com/sopranofficiel