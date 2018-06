Patrick Bruel la tournée 2019

En 2019 Patrick Bruel revient sur scène pour le plus grand bonheur de ses fans avec une tournée qui débutera le 12 février 2019.

La tournée 2019 de Patrick Bruel

Patrick Bruel a annoncé sa nouvelle tournée 2019 sur les réseaux sociaux. Sa tournée débutera le 12 février 2019.

La billetterie officielle ouvrira le vendredi 22 juin au grand public et les adhérents de 14 le Club, bénéficieront d’une prévente exclusive ce mercredi 20 Juin de 10h à minuit.

Préparation d’un nouvel album

Patrick Bruel est en pleine préparation de son dixième album en collaboration avec l’artiste Vianney qui a déclaré lors d’une interview avec le Parisien « Avec Patrick, on travaille sur des compositions, des écritures, je produis aussi une chanson. On a passé beaucoup de temps ensemble. En sortant un peu de ma routine et du tourbillon, j’ai l’impression d’être plus créatif, efficace et lucide sur mes projets ».

Le nouvel album sera le premier composé de chansons originales depuis son huitième album “Lequel de nous” sorti en 2012.

L’album sortira entre octobre et décembre !

Liens Utiles

Site Officiel de Patrick Bruel : www.patrickbruel.com

Page Facebook de Patrick Bruel : www.facebook.com/patrickbruelofficiel

Page Twitter de Patrick Bruel : twitter.com/patrickbrueloff

Page Instagram de Patrick Bruel : www.instagram.com/patrickbrueloff