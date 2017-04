La nouvelle chanson de Maxime Le Forestier

Maxime Le Forestier a publié sa nouvelle chanson « Vieille Dame » ce vendredi 14 avril 2017. Le chanteur y dresse un portrait de la France actuelle. Une nouvelle chanson qui ravira ses fans qui ne s’attendaient pas à écouter un nouveau titre en 2017. Découvrez tout de suite « Vieille Dame » !

Maxime Le Forestier a sorti une nouvelle chanson intitulée « Vieille France », ce vendredi 14 avril 2017. Interviewé il y a quelques jours sur son état de santé, le chanteur de la « Maison Bleue » en a profité pour annoncer ce nouveau titre. Il décrit « Vieille France » comme « une sorte de portrait de la France ». Une France qui dans quelques jours est appelée à aller voter pour le nouveau président de la République. « Elle fait ça tous les 5 ans » comme le précise le chanteur à la fin de « Vieille Dame ».

Regardez le clip de la nouvelle chanson de Maxime Le Forestier

Les paroles de « Vieille Dame »

On l’a connue fine, fière

Révolutionnaire

Quand elle allait les seins à l’air

Terrasser l’oppresseur

Aujourd’hui, morose,

Ankylose

Elle veut plus changer les choses

Elle a peur

Peur de l’étranger, de l’étrange

Peur de tout c’qui la dérange

Peur des temps nouveaux

Peur qu’un voyou la déleste

Des trois bijoux qu’il lui reste

On dirait une vieille dame

On l’a connue chic, chère

L’hiver à la montagne et l’été à la mer

Elle a eu des misères

Elle a eu des malheurs

Aujourd’hui, débine,

Plus d’usines

Remisés la limousine,

Le chauffeur

Alors elle regrette le passé

Elle sait pas trop lequel c’est

Le passé d’avant

Y’a des trous dans son histoire

Y’a des trous dans sa mémoire

On dirait une vieille dame

Aurait-elle, la vieille personne

Des talents cachés

Et tous les galants qui sonnent

A sa porte, qu’est c’qu’ils viennent chercher

Elle en laisse entrer un

Elle les déteste tous, celui-là un peu moins

Au début tout va bien

Suffit d’un mot qui blesse

Alors elle l’engueule

Fait la gueule

Dit qu’elle veut rester toute seule

Manifeste

Est c’que c’est le pire des salauds

Ou bien juste un gigolo

Elle sait plus vraiment

C’est son éternelle jeunesse

Elle fait ça tous les cinq ans

Ca distrait la vieille dame

L’état de santé de Maxime Le Forestier

Maxime Le Forestier a été transporté en hélicoptère après avoir eu un grave malaise samedi 1er avril. Il a été hospitalisé d’urgence à l’hôpital de Tours. Aujourd’hui, il va mieux et a donné une interview au Parisien pour rassurer ses fans. Dans celle-ci, il explique que ce n’était qu’un « petit pépin » et que maintenant tout va bien. Le chanteur a remercié le SMUR (Service Mobile d’Urgence) de s’être occupé de lui, et a complété en expliquant qu’« En France, on a beaucoup de chance ». Maxime Le Forestier a 68 ans.

