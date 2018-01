La nouvelle chanson des enfoirés 2018

Les Enfoirés ont dévoilé leur nouvelle chanson pour cette année 2018 ! L’hymne officiel nommée « On fait le show’, a été écrite par le rappeur Soprano. De nouveaux artistes sont à prévoir pour la tournée comme le vainqueur de The Voice : Lisandro Cuxi.

Les Enfoirés sont de retour ! Les Enfoirés ont dévoilé leur nouvelle chanson pour cette année 2018 ! Cette chanson est intitulée “On fait le show” et a été écrite par le plus gros vendeur d’albums en France en 2017 en la personne de Soprano. La chanson est un message d’espoir : les Enfoirés font “le show” est un titre pour oublier les problèmes de la vie quotidienne …

Les nouveaux venus dans la bande des Enfoirés

Les Enfoirés accueillent des petits nouveaux pour la tournée 2018. Parmi eux, les acteurs du film Alibi.com avec Philippe Lacheau et Tarek Boudali ou encore l’astronaute Thomas Pesquet. Concernant l’album, d’autres personnalités influentes sont présentes : parmi celle-ci : le footballeur Antoine Griezmann, Lisandro Cuxi le gagnant de The Voice et le groupe de The Voice Kids …

Carla Bruni fera son retour après 11 ans d’absence, ainsi que la célèbre actrice de la série “Joséphine ange gardien” Mimie Mathy.

Au total, une quarantaine d’artistes seront mobilisés pour l’édition 2018, pour un spectacle chaleureux et fort en émotions.

Le spectacle 2018 des Enfoirés à Strasbourg

Pour voir le spectacle 2018 des Enfoirés, il faudra cette année se rendre à Strasbourg. Au total 7 dates sont programmées au Zénith de Strasbourg pour cette édition 2018 : mardi 16 janvier (19h45), mercredi 17 janvier (19h45), jeudi 18 janvier (19h45), vendredi 19 janvier (19h45), samedi 20 janvier (12h45 et 19h45) et dimanche 21 janvier (17h45).

La troupe rendra hommage à Johnny Hallyday et France Gall.

