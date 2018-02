Le nouvel extrait 2018 de Lara Fabian

Le nouvel extrait de Lara Fabian est sorti le 2 février 2018.

Issue de l’album anglais « Camouflage » ce nouveau single s’appelle « Chameleon ».

Une tournée internationale « Camouflage World Tour » à commencé début février 2018.

Lara Fabian à dévoilé le nouvel extrait de son album ce vendredi 2 février 2018 sur son compte Facebook officiel.

Le titre se nomme « Chameleon » et a été produit par Tomer G. (Mylène Farmer).

« Chameleon » est un remix électro « We can be chameleons / Change at our convenience ».

Le nouvel album de Lara Fabian a vu le jour le 6 octobre 2017.

De l’électro et de l’acoustique sont au programme « Il colle bien à son époque. Il est bien de son temps. Il mélange le côté organique, acoustique et le côté électro, en respectant le vieux code d’écrire une chanson qu’on peut malgré tout chanter juste avec une guitare ou un piano » avait confié la chanteuse sur ce nouvel album.

La tournée mondiale 2018 de Lara Fabian

La tournée mondiale 2018 de Lara Fabian « Camouflage World Tour » a été lancé ce vendredi 2 février.

La tournée à débuté en février 2018 : en Amérique le 3 février à Miami, puis par New York le 5, Washington le 7, Chicago le 9, Los Angeles le 11, puis en Russie à Moscou le 24 et 25 février et Saint Petersburg le 27 février. En Europe Lara Fabian passera par Berlin, Milan, Londres, Barcelone ou encore à Paris le 16 juin 2018 au Zénith.

