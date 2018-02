Le nouvel album de Véronique Sanson

Deux après son dernier album « Dignes, Dingues, Donc » en 2016, Véronique Sanson est en préparation cette année 2018 pour un nouvel album en duo avec trois grands noms de la chanson française …

Le nouvel album de Véronique Sanson sera une reprise de ses chansons de son dernier album « Dignes, Dingues, Donc » dont la très émouvante « Et je l’appelle encore » en hommage à sa mère disparue il y a dix ans, mais aussi d’autres, plus anciennes comme « Bahia »,

« Rien que de l’eau », « Vancouver » ou « Ma Révérence ». Des nouvelles musiques et des connu comme elle l’a indiqué «J’interpréterai des titres que les gens connaîtront et d’autres qu’ils ne connaîtront pas. Je veux faire découvrir au public des chansons qui ne passent jamais à la radio parce qu’elles ne sont pas formatées pour. Je trouve intéressant de redonner vie à une chanson et de la faire vivre devant des vrais gens. C’est très important pour moi.»

Un album de duos

Un nouvel album de duos est à prévoir pour Véronique Sanson. Les trois artistes ont carte blanche pour interpréter ses chansons selon leur sensibilité et leur univers propres. Vianney, Patrick Bruel et Julien Doré ont été choisis par la chanteuse.

Vianney

Originaire de Pau et âgé de 26 ans, Vianney est un chanteur, auteur et interprète français. Il se fait remarquer par son single «Pas là». En octobre 2014 est sorti son premier album «Idées Blanches», qui sera certifié disque d’or. Après la sortie de son premier album, Vianney se produit sur les scènes et fait les premières parties de Florent Pagny, Casts on Tree ou encore Johnny Hallyday. En 2016, Viannay remporte la Victoire de la musique dans la catégorie «Artiste masculin de l’année». Le chanteur livrera son deuxième album «Vianney» en novembre 2016 avec le célèbre single «Je m’en vais».

Patrick Bruel

Originaire de Tlemcen en Algérie et âgé de 58 ans, Patrick Bruel a toujours autant de succès. Le chanteur est un artiste complet : il touche tous les domaines artistiques : musique, cinéma et théâtre avec du succès à chaque fois. Avec plus de cinquante films à son actif, tel « Le prénom » ou encore « Tu veux ou tu veux pas » au côté de Sophie Marceau, le talent d’acteur de Patrick Bruel n’est plus à démontrer. Grand fan de poker, Bruel participe à des tournois puisqu’il est un grand joueur de poker professionnel.

Julien Doré

Originaire de Lunel près Nîmes et âgé de 35 ans, Julien Doré au fil du temps a affirmé son style auprès des Français. Connu grâce à sa victoire sur M6 en 2007 dans l’émission “la nouvelle star”, le chanteur a commencé une véritable aventure en solo avec 4 albums studio, une dizaine de reprises à succès, des apparitions dans plus de 7 films… Julien Doré incarne donc aujourd’hui l’artiste en vogue.

Le 5e nouvel album de Julien Doré sortira le 2 mars 2018. Intitulé « Vous & moi», cet album contiendra une reprise de 12 chansons en version acoustique …

Véronique Sanson

Originaire de Boulogne-Billancourt et âgé de 68 ans, Véronique Sanson est une artiste à la voix exceptionnelle, une musicienne de haut niveau. Elle est une des interprètes majeures de la chanson française. « Dignes, dingues, donc…. » sorti en 2016 est son 15e album et offre 10 nouvelles chansons mêlant pop, blues, jazz, samba, bossa nova. Zaz a chanté en duo avec elle sur « Zéro de conduite ».

Cet album duo entre les quatre artistes sera un beau projet à venir !

