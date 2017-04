Un nouvel album des Stentors 2017

Les Stentors dévoilent leur nouvel album 2017 “Ma Patrie”.. Après 3 albums et plus de 800 000 ventes, le quatuor revient avec un opus aux couleurs de la France. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel album qui sortira le 28 avril 2017 !

Le nouvel album 2017 des Stentors

Les Stentors sont de retour avec un nouvel album, “Ma Patrie”, annoncé pour le 28 avril 2017. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont aimé leurs trois précédents albums, mais aussi pour tous les amoureux de la France. Dans ce nouvel opus, les quatre garçons conservent leur style musical et offrent pour la première fois des titres inédits. Au milieu des différentes reprises de grands titres du patrimoine français, on retrouve 5 chansons originales. Parmi les auteurs de ces inédits, Vianney qui a écrit “Apatride” ou encore Mathieu Sempere, membre des Stentors, avec “Allumons les esprits”.

En plus de ces chansons inédites, vous pourrez retrouver sur l’album “Ma Patrie” des reprises de grands artistes français tels que Jean Ferrat, Charles Trenet, Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Florent Pagny, Mireille Mathieu ou encore Nana Mouskouri. Ce nouvel opus se présente déjà comme un album hommage au patrimoine culturel français.

Les chansons de l’album des Stentors

La Complainte du Partisan Ma Patrie Ma France Ici Le Soldat Douce France Ensemble J’habite en France Sept Milliards de Gens sur Terre La Marseillaise

Le nouveau single des Stentors

Le nouvel album des Stentors est porté par un premier single fédérateur et puissant, l’adaptation française du titre mythique “The Partisan” de Leonard Cohen. Devenu “La Complainte du Partisan” en français, ce titre paraît en 1969 dans l’album “Songs from a Room” de l’interprète canadien. Le clip de ce nouveau single déjà très attendu est annoncé pour la fin du mois d’avril 2017.

Le quatuor Les Stentors

Le groupe Les Stentors est composé de quatre garçons : Mathieu Sempere (Ténor), Mowgli Laps (Ténor), Vianney Guyonnet (Baryton) et Christian Ashe (Baryton). Ce dernier est arrivé en milieu d’aventure, remplaçant Sébastien Lemoine.

Crée en 2010, c’est en 2012 que le groupe se fait connaître, grâce au succès de leur premier album “Voyage en France”, numéro 1 des ventes françaises pendant trois semaines.

Cette même année, ils font la première partie de Michel Sardou au Palais Omnisport de Paris Bercy. Ils interpréteront avec lui “Je viens du sud”, titre repris dans leur premier album.

L’année suivante, le quatuor sort l’album “Une histoire de France”. Leur troisième album “Rendez-vous au cinéma” est lui disponible en septembre 2014, et se compose de chansons phares de films à succès, comme la chanson tirée du film “Les Choristes”, “Vois sur ton chemin”.“Ma Patrie” est le quatrième album du groupe.

Les albums des Stentors ont toujours conquis le public, qui n’a pas hésité à se déplacer dans les salles de concert partout en France pour leur dernière tournée. Un succès qui se remarque également sur internet avec plus de 10 000 personnes qui suivent le quatuor sur Internet.

Liens pratiques

Page Facebook des Stentors

Compte Twitter des Stentors