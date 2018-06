Un nouvel album pour Vanessa Paradis en 2018

Le nouvel album de Vanessa Paradis est annoncé pour l’automne 2018 ! Ce sera son septième album studio.

Le nouvel album 2018 de Vanessa Paradis

Cinq ans après son album Love Songs sorti en 2013, Vanessa Paradis revient avec un nouvel album 2018.

Ce nouvel opus “pop” sera composé de chansons interprétées en français, réalisées par la chanteuse et Paul Butler, musicien britannique et leader du groupe indie rock The Bees, et signées Samuel Benchetrit, Adrien Gallo ou Fabio Viscogliosi.

Vanessa Paradis a annoncé sur le plateau de “ Quotidien ”, à Yann Barthès, que l’album contiendra “ forcément une dizaine ” de titres, au “ minimum ” et qu’il n’y aurait aucun duo.

Une tournée dans toute la France devrait suivre en 2019.

Vanessa Paradis actrice dans le film “ Photo de famille ”

Les fans de Vanessa Paradis pourront la retrouver dans le film “ Photo de famille ”, une comédie réalisée par Cecilia Rouaud, qui sortira le 5 septembre 2018.

Dans cette comédie, Vanessa Paradis joue le rôle de Gabrielle et est accompagnée de Camille Cotin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby et Rio Vega.

Le film raconte l’histoire de Gabrielle, Elsa et Mao qui sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.

La première est “ statue ” pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.

Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille.

Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : “ Que faire de Mamie ? ”

Liens Utiles

Page Facebook Vanessa Paradis : www.facebook.com/vanessaparadisofficiel