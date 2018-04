Le nouvel album live de Sheila sortira le 27 Avril 2018

Le nouvel album live de Sheila sortira le 27 Avril 2018 en double CD et DVD mais aussi pour la première fois en Blu-Ray. L'occasion de revivre le concert de Sheila au Casino de Paris, enregistré le 9 décembre 2017.

L’album live de Sheila au Casino de Paris

Sur cet album, Sheila revisite son répertoire avec les 4 musiciens du groupe H-Taag, un groupe auquel elle s’est beaucoup attachée, avec lequel elle entretient une grande complicité et qu’elle considère comme son groupe.

Elle propose à la fois ses plus grands succès tels que “Spacer” ou “Les Rois Mages”, des titres plus confidentiels dont le titre “Aimer avant de Mourir” et 2 titres inédits : “Belle journée” et “Ooh La La”.

Ce concert a été enregistré quelques heures après la cérémonie des obsèques de Johnny Hallyday à l’Église de la Madeleine à laquelle elle avait assisté. C’était l’occasion pour elle de rendre un vibrant hommage à l’éternelle Idole des Jeunes avec le titre “Johnny, Sylvie, Cloclo et moi” qu’elle n’avait jamais chanté sur scène auparavant. Elle l’a interprété avec beaucoup de passion et d’émotion.

L’album live de Sheila se compose des titres suivants :

Kennedy Airport Le tam-tam du vent Blancs, jaunes, rouges, noirs Je suis comme toi Partir Johnny, Sylvie, Cloclo et moi Si je chante encore Pop Art Bang Bang Medley cajun (Le folklore américain, L’heure de la sortie, Enfin réunis, Prends la vie comme elle vient) Emmenez-moi Belle journée Pour sauver l’amour L’écuyère Little Darling Tangue au Ooh La La Mélancolie Spacer Les rois mages Aimer avant de mourir

Un concert prévu à Lyon

Le 27 Avril 2018, Sheila entamera également une tournée en province qui démarrera à la salle Vim Arts de Woincourt (80) et s’achèvera le 14 Décembre 2018 à la Bourse du Travail de Lyon (69). Plusieurs dates ont déjà été programmées pour cette tournée :

Le 27/04 – Woincourt (80) – Vim Arts

Le 28/04 – Roye (80) – Théâtre de Roye

Le 17/05 – Nevers (58) – Maison de la culture

Le 20/05 – Alizay (76)

Le 31/08 – Barbezieux (16)

Le 06/09 – Châlons-en-Champagne (51) – Parc des expositions

Le 22/09 – Fraize (88)

Le 01/12 – Bretteville l’Orgueilleuse (14) – Le Studio

Le 14/12 – Lyon (69) – Bourse du Travail

Au terme de cette tournée, Sheila, toujours en compagnie du groupe H-Taag, sera à la Salle Pleyel de Paris le 28 décembre 2018 pour un concert événement dans lequel elle réserve quelques surprises.

