Le nouvel album de Nolwenn Leroy pour 2017

Nolwenn Leroy prévoit de sortir son sixième album au printemps 2017. Son retour sur le devant de la scène est plus qu’attendu par le public, découvrez vite pourquoi…

Cette nouvelle année 2017 semble être un grand cru pour Nolwenn Leroy, la chanteuse a annoncé la sortie de son 6éme album pour le 24 mars 2017. Toujours chez sa maison de disque Mercury records (Universal music), la Bretonne souhaite “proposer de nouvelles choses” à son public. L’été dernier elle promettait déjà lors d’une interview un son moins organique mais toujours imprégné de sa marque de fabrique: la culture celte. Les choses s’annoncent donc très bien pour la chanteuse qui est actuellement en tournée pour son dernier album, mais pas de repos pour Nolwenn : elle enchaînera avec son nouvel album qui sera très certainement suivi d’une tournée.

La dernière tournée de Nolwenn Leroy

Cela fait plus de quatre ans que ô filles de l’eau, le dernier disque de la chanteuse, est sorti en France. Le bilan reste donc très positif puisque son album a dépassé les 300.000 ventes, lequel avait séduit par son mélange de sonorités pop et celtes, ses mélodies enivrantes et ses textes à la fois poétiques et engagés. Depuis, la chanteuse a assuré de nombreux concerts et participé à différents projets collectifs dont La Bande à Renaud, Balavoine(s) et bien évidemment aux Enfoirés. La tournée de son album, intitulé Ô tour de l’eau, a été un réel succès auprès de ses fans, la chanteuse s’est produit partout en France et même à l’étranger : une version live de l’album a d’ailleurs été commercialisé le 1er décembre 2014!

Nolwenn Leroy : marraine de la Fondation Abbé Pierre

Il y a déjà soixante années, l’abbé Pierre lançait son appel à la solidarité, et malgré sa mort en 2007, son combat contre le mal-logement se poursuit. Effectivement, Nolwenn Leroy est devenu marraine de la Fondation Abbé Pierre en compagnie de la pléiade d’artistes : Jeanne Cherhal, Joyce Jonathan, Rose, Renan Luce, Thomas Dutronc, Tété et Zaz. Nolwenn se retrouve, au printemps 2014, à la tête de l’opération “Abbé Road” : une action de sensibilisation au mal-logement à l’intention des jeunes. Ce combat lui tient tout particulièrement à coeur, puisque elle-même a connu cette situation difficile pendant sa jeunesse, elle disait lors d’une interview « Moi aussi je me suis retrouvée à un moment de ma vie dans une situation de mal-logement lorsque mes parents se sont séparés »…

De quoi sensibiliser les jeunes, un public particulièrement touché par le mal-logement en France.

Une artiste indémodable

Depuis sa victoire à la star academy en décembre 2002, Nolwenn Leroy a fait beaucoup de chemin : cinq albums studio, deux albums live, des singles classés à la première place du Top 50. On estime ses ventes de disques à plus de 2,16 millions en France entre 2003 et 2012. Elle fait partie des rares artistes français qui se sont exportés et classés en Allemagne, aux États-Unis et en Corée du Sud. En décembre 2016, Nolwenn Leroy était classée 45e du Top 50 des personnalités préférées des Français publié par Le Journal du dimanche.

