Le nouvel album de Carla Bruni sortira en octobre 2017

Le nouvel album de Carla Bruni sortira le vendredi 6 octobre 2017. Intitulé “French Touch”, cet opus entièrement en anglais sera composé de reprises comme “Enjoy the silence”, titre de Depeche Mode et premier extrait du disque de Carla Bruni. Découvrez maintenant ce nouvel album !

Le nouvel album de reprises en anglais de Carla Bruni

“French Touch”, le sixième album de Carla Bruni paraîtra dans les bacs le vendredi 6 octobre 2017.

Uniquement composé de reprises de chansons qu’elle affectionne, cet opus enregistré entre Paris et Los Angeles sera totalement en anglais, comme son album No Promises sorti en 2007.

“Winner takes it all” d’ABBA, “Miss you” des Rolling Stones, “Stand by your man” de Tammy Wynette, “Jimmy Jazz” de The Clash et Depeche Mode, Carla Bruni reprend dans son nouvel opus les chansons qu’elle aime.

Mais il faudra s’armer de patience pour découvrir la tracklist complète car la chanteuse a annoncé que la liste finale des reprises qui composeront son disque n’est pas encore terminée. On peut donc encore s’attendre à de jolies surprises.

La chanteuse a déclaré dans une interview accordée au magazine américain Billboard que c’est après avoir fait un concert à Los Angeles qu’elle a rencontré David Foster un musicien et producteur qui en autre travailler avec Céline Dion, Madonna et Whitney Houston. Après sa représentation, il l’aurait encouragé à sortir un album en anglais, et parce qu’elle n’écrit que des chansons en français, l’idée de faire des reprises était toute trouvée.

L’ex-mannequin fait son retour musical après avoir sorti Little French Songs il y a quatre ans. Entre temps, elle a écrit plusieurs morceaux pour d’autres artistes comme Isabelle Boulay ou Christophe Willem.

Le premier extrait, une reprise de Depeche Mode

“Enjoy the Silence” est le premier extrait de l’album French Touch de Carla Bruni qui sortira à l’automne prochain.

La chanson est reprise dans une version acoustique qui se marie à la douce voix de la chanteuse. Un titre que Carla Bruni aime particulièrement. Elle a expliqué au magazine Billboard : “Il s’agit d’une chanson si parfaite qu’elle ne nécessite pas d’être reprise”.

Le titre au succès planétaire était paru en 1990 dans l’album Violator du groupe anglais Depeche Mode.

Découvrez le clip de Enjoy the silence par Carla Bruni

Carla Bruni est sûre que Brigitte Macron va s’en sortir

Ancienne première dame, Carla Bruni Sarkozy a été interrogée sur la nouvelle résidente de l’Elysée Brigitte Macron.

Si la vie élyséenne ne lui manque pas du tout, Carla Bruni a suivi l’arrivée de la femme du nouveau président Emmanuel Macron avec intérêt. Bien qu’elle n’ait jamais rencontré le couple, elle a déclaré qu’ils semblaient être “de bonnes personnes”.

Ajoutant qu’elle n’avait pas de conseils à lui donner, elle a précisé qu’elle était sûre que Brigitte Macron allait s’en sortir.

Carla Bruni Sarkozy s’est marié à Nicolas Sarkozy en avril 2008 à l’Elysée. Il était à l’époque au début de son mandat présidentiel.

