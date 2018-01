Nouvel album 2018 de Slimane

Le deuxième nouvel album “SOLUNE” de Slimane sort demain. Retrouvez les dernières informations sur ce nouvel album du gagnant de « The Voice » saison 5 …

Le nouvel album 2018 de Slimane

« SOLUNE » est le deuxième album de Slimane. Sa date de sortie sera le 26 janvier 2018.

Le chanteur à choisi des chansons françaises et voulait un album plus chanté « Je souhaite évoluer vers des choses plus mélodieuses. (…) J’aimerais bien que ce soit un album de chansons françaises, donc je réfléchis beaucoup sur les textes. Je veux aussi qu’il contienne des airs qui me permettent de chanter un peu plus que sur mon premier album » a révélé l’artiste de 28 ans. Slimane nous racontera son parcours depuis sa victoire à The Voice et sa vision de sa nouvelle vie de star « J’ai plein de nouvelles histoires, j’ai grandi. Après ce qui m’est arrivé avec « The Voice », je commence à avoir une vision différente de la vie. J’ai besoin de raconter ça » a révélé le chanteur algérien.

Le premier extrait de l’album 2018 de Slimane

“J’en suis là” est le premier extrait de nouvel album sorti en juin 2017.

Le clip raconte l’histoire d’un homme qui petit à petit sombre dans la folie, face à la déception amoureuse qui le ronge. L’homme est emprisonné et immobilisé par une camisole de force et le chanteur crie sa douleur et sa tristesse …

Le deuxième extrait de l’album 2018 de Slimane

» Viens on s’aime” est le deuxième extrait de son album sorti en septembre 2017.

Victime de discriminations et d’homophobie, Slimane à tenu à faire passer un message à travers cette chanson “Viens on s’aime “. L’artiste a en effet été victime de contrôle d’identité au faciès et ne comprend toujours pas pourquoi ce sont toujours les mêmes communautés qui sont visées. Le chanteur s’est posé la question dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux “C’est une sorte de racisme du quotidien et de ségrégation. Cela me rend triste, car cela arrive trop souvent, cela devient banal (…) Comment peut-on faire pour que tous les Français sachent que la France a mille visages ?” Le titre est un appel à la tolérance et tente de répondre à ce problème sociétal. Le clip est tourné en noir et blanc et l’histoire évoque le mal-être d’un jeune garçon, car celui-ci est différent des autres, car sa peau est de toutes les couleurs. Vivant dans un petit village de campagne, le garçon n’est pas accepté et est victime de discrimination. Son quotidien est difficile et son intégration très compliquée … Mais l’homme va faire une rencontre qui va lui changer sa vie : une femme de couleur qui lui ressemble. Une magnifique histoire romantique !

Le deuxième extrait remix de l’album 2018 de Slimane

« Viens on s’aime » le deuxième extrait de l’album de Slimane version remix est sorti en janvier 2018. DEEPEND est un duo de DJ hollandais, auteur du Remix de « Catch and Release », l’un des titres les plus diffusés sur les ondes radiophoniques à travers l’Europe en 2016.

Forts de leurs 130 millions de streams sur Spotify, les DJs hollandais sont aujourd’hui considérés comme des artistes et producteurs majeurs de la scène électro internationale.

Il y a quelques mois, ils croisent la route du chanteur Slimane et de sa chanson « Viens on s’aime ». Les artistes décident de collaborer et un Remix né de cette rencontre !

C’est la première fois en France qu’un artiste de pop française voit une des chansons revisitées par des DJs internationaux et le résultat est élégant et puissant …

Slimane le gagnant de The Voice saison 5

Depuis sa victoire lors de la saison 5 de « The Voice », Slimane, fort de ses succès, se construit une véritable carrière d’artiste de variété française. Autrefois dans l’équipe de Florent Pagny, le jeune homme n’aurait jamais pensé réaliser son rêve, et pourtant : “J’en ai rêvé pendant très longtemps et grâce à The Voice, ce rêve est devenu un peu réalité.”. Après avoir ému l’ensemble des téléspectateurs ainsi que les quatre jurés de l’émission avec sa reprise du titre À Fleur de Toi de Vitaa, Slimane a traversé les étapes du concours jusqu’à atteindre les grands shows en direct. En interprétant les oeuvres musicales d’artistes divers tels que Francis Cabrel, Amy Winehouse ou encore James Brown, Slimane a su toucher le public qui l’a porté jusqu’à la victoire, et cette carrière que Mika lui avait prédit lors des auditions à l’aveugle.

