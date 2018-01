Le nouvel album 2018 de Kylie Minogue

Le nouvel album 2018 de Kylie Minogue sortira au printemps 2018. Intitulé « Golden », cet album évoquera la vie sentimentale de la chanteuse …

Un nouvel album en 2018 pour Kylie Minogue

Un nouvel album est prévu pour le printemps 2018, son 1er chez BMG et le 14e de sa carrière. Cet album a été un soulagement et une fierté à la fois « C’était cathartique. C’était bon. Le studio, c’est un concept un peu bizarre de passer sept, huit, neuf heures dans une pièce avec des gens parfois que tu ne connais pas. Si tu travailles avec les bonnes personnes, c’est l’endroit parfait pour régler certaines choses » a évoqué Kylie Minogue, qui est également partie à Nashville pour s’inspirer. Au programme de ce nouvel album, des titres basés sur des histoires « Les chansons sont très narratives et basées sur des histoires. C’était génial de faire les choses un peu différemment » a poursuivi Kylie Minogue.

Le premier extrait du nouvel album 2018 de Kylie Minogue

Le premier extrait de ce nouvel album de Kylie Minogue devrait sortir en janvier 2018.

« Dancing », le nouveau single donne le ton : une pop accompagnée de Country et d’Electro. Le thème est sur l’amour et la rupture sentimentale … «Il y aura un peu de peine de coeur, je dirais. Globalement, j’essaie de refléter où j’en suis. C’est sûr que durant l’année passée, il y a eu un peu de ça, mais on rebondit ! Généralement, tout est super positif et inspirant (…). Je me sens bien maintenant » à confier Kylie Minogue dans une interview à The Sun.

Écoutez le premier single de l’album 2018 de Kylie Minogue

La tournée de Kylie Minogue

Kylie Minogue repart pour une tournée dans les prochains mois qui fera le bonheur de tous ces fans en France, mais aussi à l’étranger. La chanteuse l’a dévoilé à The Sun « je pense aussi à partir en tournée à nouveau. ».

La carrière de Kylie Minogue

Après « Kiss Me Once » en 2014 puis l’album de Noël « Kylie Christmas » sorti en 2015 et enfin la reprise « Night Fever » des Bee Gees, un tube disco de l’album “Saturday Night Fever, Music inspired by the New Musical” sorti l 2016, Kylie Minogue continue sa grande carrière avec « Dancing » en 2018. La chanteuse, actrice et femme d’affaires australienne a eu une des plus grandes carrières à succès de la musique pop dans le monde entier, et est devenue une des célébrités les plus importantes de sa génération avec le statut de sex-symbol notamment.

Liens utiles

Le site officiel de Kylie Minogue : kylie.com

La page Facebook officielle de Kylie Minogue : facebook.com/kylieminogue