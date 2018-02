Le nouvel album 2018 de Julien Doré

Le nouvel album de Julien Doré sortira le 2 mars 2018. Intitulé « Vous & moi», cet album contiendra une reprise de 12 chansons en version acoustique.

Le nouvel album 2018 de Julien Doré

Le nouvel album 2018 de Julien Doré sera composé de douze de ses titres, en version acoustique. Le chanteur souhaite présenter au public ses chansons dans leur plus simple appareil. «Retirer l’écorce de mes chansons, vous les confier autrement, les revoir nues et d’un œil nouveau (…) c’est avec cette volonté que je me suis échappé dans le sud de la France dans la cave à vin d’une vieille bâtisse pour concevoir ce disque acoustique, au contact du bois, de la pierre et de la nature. Revisiter ses 12 chansons, sans artifices, au gré du temps, des orages, de sons extérieurs et de l’envie», comme il le dit dans un communiqué. On apprend également que ses chansons ont un passé «ces chansons sont nées il y a plus de deux ans, elles ont vécu, ont eu plusieurs vies».

La playlist du nouvel album 2018 de Julien Doré

Le lac Coco Câline Porto-Vecchio Moonlight Serenade frica (avec Dick Rivers) Eden Sublime & silence Romy Caresse Magnolia De mes sombres archives Aline

Écoutez le premier extrait du nouvel album 2018 de Julien Doré

La tournée 2018 de Julien Doré

La tournée de Julien Doré sera prévue dès le mois d’avril 2018. Au total, une trentaine de dates (dont six concerts parisiens) seront au programme. La tournée débutera le 10 avril à Troyes et se finira le 23 juin à l’Olympia de Paris. La billetterie a été mise en ligne fin décembre et son succès a tellement été fort que des concerts supplémentaires ont été annoncés. Julien Doré souhaite revenir aux sources mêmes de ses chansons, seul, avec son piano et sa guitare, sans artifice et se retrouver en tête à tête avec son fidèle public.

Liens utiles

Le site internet officiel de Julien Doré : juliendoreofficiel.com

La page Facebook officielle de Julien Doré : facebook.com/juliendoreofficiel