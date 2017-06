Le nouvel album 2017 de Julien Clerc

Le nouvel album 2017 de Julien Clerc marquera le retour tant attendu de l’artiste. Ce disque, en collaboration avec Calogero sortira durant l’automne 2017. Pour faire patienter ses fans avant la grande tournée qui accompagnera la sortie de l’album, l’artiste en a dévoilé le premier extrait intitulé “Je t’aime etc”. Découvrez les premières informations sur le nouvel album 2017 de Julien Clerc.

Un nouvel album 2017 pour Julien Clerc

Julien Clerc sortira son nouvel album à l’automne 2017. Trois ans après “Partout la musique vient”, ce disque promet de nombreuses chansons originales. L’album est marqué par la collaboration inédite entre le chanteur de “Ma préférence” et un autre artiste français reconnu, Calogero. En effet, Calogero a réalisé, arrangé et produit entièrement le nouvel album de Julien Clerc. Les fans impatients de la sortie de l’album pourront néanmoins écouter le premier extrait “Je t’aime etc” sorti en ce 16 juin 2017.

Le premier extrait du nouvel album

Le premier extrait “Je t’aime etc” du nouvel album de Julien Clerc est disponible depuis le 16 juin 2017 sur toutes les plateformes de téléchargement. La chanson a été composée par Calogero comme l’a annoncé lui-même Julien Clerc sur sa page Facebook le 9 juin 2017. Cette chanson donne un avant-goût de l’album dont la sortie est prévue pour l’automne 2017.

Ecoutez le premier extrait de l’album 2017

La tournée 2017- 2018 de Julien Clerc

Une tournée accompagnera la sortie du nouvel album de Julien Clerc. Elle s’étendra sur l’année 2017 et se conclura en Mai 2018. L’artiste passera par les plus grandes villes de France et notamment par Lyon le 6 décembre 2017 pour un concert à la Bourse du Travail. Les places pour ce concert lyonnais sont d’ores et déjà disponibles à l’achat.

La carrière de Julien Clerc

Julien Clerc est un artiste français reconnu depuis de nombreuses années. Il fêtera d’ailleurs en 2018 ses 50 ans de carrière. Le chanteur de titres français mythiques tels que “Femmes… je vous aime”, “Si j’étais elle” ou encore plus récemment “Entre elles et moi”, a pu monter sur les plus grandes scènes françaises telles que l’Olympia grâce à des milliers de dates de concerts et des dizaines de millions de disques vendus au cours de sa carrière. Aujourd’hui, l’artiste semble décidé à poursuivre sur la même voie.

Liens utiles

Site officiel du Julien Clerc : www.julienclerc.com/

Page Facebook officiel de Julien Clerc : facebook.com/julienclerc/