Le nouvel album 2017 de Raphael sortira au mois de septembre. En attendant la rentrée du chanteur, découvrez « L’année la plus chaude de tous les temps », le premier extrait de son huitième album qui s’intitulera « Anticyclone ».

Raphael revient avec un huitième album annoncé pour le 22 septembre 2017. Il s’appelle “Anticyclone” et il est déjà annoncé comme “puissant, sensuel et harmonieux”. Des adjectifs qui correspondent bien au style auquel le chanteur nous a habitué.

Pour cet album, l’artiste s’est entouré de Gaetan Roussel et Julien Delfaud. A noter également la participation de Benjamin Lebeau, membre du groupe The Shoes, et de Mélanie Thierry, l’actrice qui partage la vie de Raphael depuis plus de quinze ans.

Dans son dernier album “Somnambules” paru en 2015, le chanteur parlait surtout de l’enfance et c’était même entouré d’une classe de CM2 pour l’enregistrement.

Le nouveau single de Raphael

Raphael a sorti ce vendredi 12 mai 2017 son nouveau single “L’année la plus chaude de tous les temps”. C’est le premier extrait de son album Anticyclone qui sortira le 22 septembre.

Très actif sur le réseau social Instagram, Raphael a partagé quelques courts extraits de sa chanson et du clip pour ses fans impatients de retrouver le chanteur.

Le titre “L’année la plus chaude de tous les temps” pourrait bien devenir un nouveau tube, rejoignant “Caravane”, “Dans 150 ans”, “Sur la route” ou encore “Somnambule”.

Découvrez le clip du nouveau single de Raphael

Raphael reçoit un prix Goncourt pour son premier ouvrage

Plus qu’un chanteur, Raphael est aussi un écrivain reconnu. Pour son premier recueil “Retourner à la mer” l’artiste a gagné le prix Goncourt de la nouvelle le mercredi 3 mai 2017. Une nouvelle qu’il a rapidement relayé à ses fans sur sa page facebook, le 4 mai, à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle.

“Prix Goncourt de la nouvelle ! La vache ! Encore sidèré , quel honneur , quelle fierté ! Merci à Aurelien Masson mon killer éditeur, à Pierre Gestede et Christelle Mata chez Gallimard . Merci à l’académie Goncourt et à Didier Decoin pour son magnifique discours qui m’a piqué les yeux . Vous souhaite une belle journée. #Goncourtdelanouvelle#ilvautmieuxlireleslivresquelesbrûler #allonstousvoterdimanche”.

Publié chez Gallimard, “Retourner à la mer” est constitué de 13 nouvelles qui traitent de personnes malmenées par la vie mais qui restent profondément humains.

