Le nouvel album 2017 de Florent Pagny sortira fin septembre. Pour faire patienter ses fans, le coach de The Voice revient avec un nouveau single en collaboration avec le rappeur Maitre Gims, intitulé “Le présent d’abord”. Découvrez dès maintenant toutes les infos sur l’un des albums les plus attendus de la rentrée.

Le nouvel album de Florent Pagny

Le nouvel album de Florent Pagny est déjà l’un des disques les plus attendus de la rentrée. Son quatorzième album devrait paraître fin septembre.

Pour ce nouvel opus réalisé par Dany Synthé, le coach de The Voice s’est entouré pour les textes et les mélodies de Pascal Obispo, Slimane, les Mutines, Toma, Nazim, Jim Bauer, Antoine Essertier, Madame Monsieur, les Bionix et Paul Ecole.

Ce disque fera suite à “Habana”, un album en espagnol aux accents cubains sorti en 2016, écoulé à plus de 100 000 exemplaires.

La nouvelle chanson de Florent Pagny

En attendant la sortie de son nouvel album, Florent Pagny a sorti le vendredi 19 mai un premier extrait intitulé “Le présent d’abord”. Pour celui-ci, le chanteur connu pour ses tenues en peau de reptiles a décidé de faire appel au rappeur adoré par les plus jeunes : Maître Gims. Le chanteur de “Sapés comme Jamais” a composé la mélodie de “Le présent d’abord”. Une collaboration inattendue qui va permettre à Florent Pagny de rendre ses sons plus modernes.

Le texte de cette nouvelle chanson a lui été écrit par Lionel Florence, qui avait par exemple écrit les paroles du tube de Florent Pagny “Savoir aimer”.

Découvrez un extrait du nouveau titre de Florent Pagny

Florent Pagny à la Halle Tony Garnier de Lyon en 2017

Florent Pagny a récemment annoncé une nouvelle tournée qui débutera le 21 septembre 2017 à Amiens. Elle se nomme “55 Tour”, en référence aux 55 ans qu’il va fêter le 6 novembre. L’artiste passera dans les plus grandes salles françaises pour un total de trente représentations. Il interprétera ses plus grands tubes mais également quelques nouvelles chansons du prochain album.

Et bonne nouvelle, le chanteur terminera sa tournée en province à Lyon avant de revenir sur la capitale pour plusieurs concerts. Pour Lyon, ce sera à la Halle Tony Garnier le 12 décembre 2017 à 20h.

