Le nouvel album 2017 de Christophe Willem

Le nouvel album 2017 de Christophe Willem marquera le retour très attendu de l’artiste sur le devant de la scène française. Via les réseaux sociaux, il ne manque pas d’attiser la curiosité de ses fans en dévoilant toujours plus d’indices sur son prochain album. L’artiste a annoncé l’arrivée de son nouveau single “Marlon Brando” pour le vendredi 16 juin 2017. Découvrez les premières informations concernant le cinquième album de Christophe Willem.

Un nouvel album 2017 pour Christophe Willem

Christophe Willem a d’ores et déjà annoncé son retour avec un nouvel album 2017. Un an et demi après “Paraît-il” vendu à 100 000 exemplaires, l’artiste tease l’arrivée de son cinquième album au nom encore inconnu. Très attendu par les fans, l’enregistrement de cet album s’est officiellement terminé le 5 mai 2017 comme l’annonce l’artiste sur Facebook : “Le 05/05 à 1h15 du matin l’album 5 vient enfin d’être terminé!”. Concernant la thématique de l’album, Christophe Willem a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il serait “Un album de vie, d’ouverture aux autres avec un seul mot d’ordre vivre pleinement l’instant présent”. Pour faire patienter ses fans, l’artiste a annoncé l’arrivée d’un nouveau single qui sera présent sur l’album : “Marlon Brando”.

Le nouveau single de Christophe Willem

Le nouveau single de Christophe Willem intitulé “Marlon Brando” sortira le vendredi 16 juin 2017. Il fait évidemment référence à l’acteur hollywoodien des années 50 connu pour avoir joué dans “Le Parrain”, “Apocalypse Now” ou encore “Superman”.

Christophe Willem avait laissé différents indices à ses fans sur les réseaux sociaux afin qu’il tente de deviner le titre du single. Aujourd’hui, il tente de faire transparaître le ton de sa nouvelle chanson au travers de ses messages : “De la légèreté, de la funk et du groove”. L’artiste a également dévoilé qu’un bout de parole de son single faisait référence à la chanson “Sea, Sex and Sun” de Serge Gainsbourg. Pour finir de cultiver l’impatience de ses fans, il a publié le lundi 12 juin 2017, quelques notes de ce single.

Sa carrière depuis sa victoire à la Nouvelle Star

Christophe Willem s’est construit une véritable carrière depuis sa victoire lors de la saison 4 de la Nouvelle Star. Celui que l’on surnomme “La Tortue” sort son premier album “Inventaire” peu après la fin du télé-crochet et le vend à plus d’un million d’exemplaires. Le single de cet album “Double Jeu” est désigné meilleure vente single de l’année 2007. Par la suite, il enchaîne les albums et les collaborations les plus prestigieuses. Il travaille notamment avec Jean-Jacques Goldman, Zazie ou encore Carla Bruni pour écrire des titres toujours plus poétiques. Artiste engagé pour la bonne cause, il participe depuis 9 ans au concert des Enfoirés pour soutenir les Restos du coeur. Il chantera également le 19 juin au Palace Club de Paris pour un grand concert de solidarité afin de venir en aide aux homosexuels persécutés en Tchétchénie.

Liens utiles

Page Facebook officielle de Christophe Willem : facebook.com/christophewillem/

Site officiel de Christophe Willem : www.christophewillem.com/