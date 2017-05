Le nouvel album 2017 de Calogero

Calogero revient en 2017 avec un nouvel album, annoncé pour la fin de l’été. En attendant ce nouvel opus, le chanteur a publié vendredi 28 avril le premier extrait “Je joue de la musique”. Découvrez sans plus attendre toutes les informations sur le septième album de Calogero.

Le nouvel album 2017 de Calogero

Annoncé pour la fin de l’été 2017, le septième et nouvel album de Calogero est déjà attendu. Le chanteur s’est entouré de Marie Bastide, sa compagne, Paul Ecole et Alex Beaupain, avec qui il avait déjà plusieurs fois collaboré. Ensemble ils ont travaillé dans les mythiques studios de l’Abbey Road à Londres.

Ses fans attendaient depuis trois ans le retour du chanteur, après son dernier album “Les Feux d’Artifice“, vendu à plus de 700 000 exemplaires.

Le nouveau single de Calogero

Calogero revient avec “Je joue de la musique”, le premier extrait de son prochain album. Dévoilée le vendredi 28 avril 2017, cette chanson est une déclaration d’amour à la musique : « Je respire musique / Je réfléchis musique / Je fais l’amour en musique / Je pleure en musique / Et quand je panique, je branche ma guitare électrique ».

Le chanteur a co-écrit le texte avec sa compagne Marie Bastide. Il avait déjà travaillé avec la parolière pour plusieurs titres de son dernier album comme “Un jour au mauvais endroit”.

Sur sa page Facebook “Calogero”, le chanteur a partagé avec ses fans sa joie de sortir ce nouveau single, vendredi 28 avril. “Bonjour les amis vous n’imaginez pas à quel point je suis heureux aujourd’hui de vous faire découvrir cette première chanson j’ai hâte de vous faire découvrir l’album à très très vite. Calo” a-t-il publié sur sa page officielle. Le message est accompagné du lien pour écouter et télécharger le nouveau morceau.

Ecoutez un extrait du nouveau single de Calogero

Calogero condamné pour plagiat

En novembre 2016, le chanteur a été condamné par la Cour de Cassation pour plagiat, après douze années de procédures judiciaires. Il était opposé à Laurent Feriol, un musicien ex-membre du collectif Les années Boum. Celui-ci avait accusé Calogero de plagiat de leur titre “Les chansons d’artistes” pour le tube “Si seulement je pouvais lui manquer”. L’artiste grenoblois avait alors été condamné en appel, avant être définitivement accusé par la Cour de Cassation.

Une accusation dont Calogero s’est défendu en postant sur sa page Facebook un message destiné à ses fans, le 28 novembre 2016.

“Chers amis,

Je suis aujourd’hui accusé et condamné à tort de plagiat pour quelques notes du refrain de ma chanson « Si seulement je pouvais lui manquer » par un monsieur que je ne connais pas. La justice me condamne car je n’ai évidemment pas de preuve de n’avoir jamais été en contact avec sa musique.

Cela me fait beaucoup de mal.

Je vous écris pour que vous sachiez que chacune des notes qui composent mes mélodies depuis que j’ai 16 ans sortent toutes directement de mes tripes et de mon cœur. Composer une mélodie depuis que je suis adolescent donne un sens à ma vie. Je mets un point d’honneur à ce que mes musiques soient le reflet de ce que je vis ou ce que je suis. Et je ne vous remercierai jamais assez de les entendre ces mélodies, de les comprendre et de ressentir cette sincérité, car je suis sûr que vous la ressentez. La route a été longue pour moi et je n’ai jamais rien volé à personne.

Je n’ai jamais copié personne et ne le ferai jamais.

C’est injuste, cela me fait mal et je voulais vous le dire, voilà.

Je vous embrasse,

Calo”

La chanson de Calogero “Si seulement je pouvais lui manquer” est l’un des plus grands tubes de l’artiste. Elle était sorti en 2004, dans son album “3”.

Liens utiles

Page Facebook de Calogero

Compte Twitter de Calogero

Page Youtube de Calogero