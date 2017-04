Le nouveau single des Vieilles Canailles

Les Vieilles Canailles dévoilent leur nouveau single “Vieille Canaille” accompagné d’un clip live inédit. Le trio composé de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc font plaisir à leurs fans en partageant ce titre, à deux mois de leur tournée dans 17 villes françaises. Découvrez sans plus attendre le single et le clip “Vieille canaille”.

Le single “Vieille Canaille”

Eddy Mitchell, Johnny Hallyday et Jacques Dutronc présentent leur nouveau single “Vieille canaille”, accompagné d’un clip live. Le trio de rockeurs se retrouvera le 10 juin 2017 à Lille pour commencer une nouvelle tournée, mais avant cela, ils nous offrent ce nouveau single.

Enfin pas si nouveau que ça, car “vieille canaille” est à l’origine une adaptation de “You Rascal You” (Sam Theard, 1929) par Serge Gainsbourg en duo avec Eddy Mitchell. C’est donc une nouvelle reprise que Eddy, Johnny et Jacques Dutronc présentent aujourd’hui, accompagnée d’un clip.

Le clip officiel de “Vieille Canaille”

La tournée 2017 des Vieilles Canailles

Le trio repart sur les routes de France pour dix-sept dates entre juin et juillet 2017. Le premier concert sera au stade Pierre Mauroy de Lille le 10 juin. Il sera ensuite possible d’assister à cet événement exceptionnel dans plusieurs villes comme Nantes, Bordeaux, Nîmes ou Clermont-Ferrand. A noter également deux dates à l’AccorHotels Arena à Paris les 24 et 25 juin.

On sait déjà que la mise en scène sera similaire à celle de novembre 2014, avec des solos, des duos et des trios, mais le choix des chansons devrait changer.

Et si le prix des places n’est pas très abordable (de 79 à 235 euros), c’est en partie parce que le trio emmène dans ses valises 30 musiciens, 150 personnes et 7 semi-remorques. De plus, chacun pourra rentrer chez lui à Paris après chaque concert, en jet privé. Cette tournée fait suite à une première vague de six représentations à guichets fermés à l’AccorHotel Arena à Paris en 2014.

Les dates de la tournée 2017 des Vieilles Canailles

Lille – 10/06/2017 – Stade Pierre Mauroy

Bruxelles – 11/06/2017 – Palais 12

Genève – 13/06/2017 – Arena

Clermont-Ferrand – 16/06/2017 – Zénith

Ruoms – 17/06/2017 – Ardèche Aluna Festival

Strasbourg – 19/06/2017 – Zénith

Amnéville – 20/06/2017 – Galaxie

Festival de Nîmes – 22/06/2017 – Arènes

Paris – 24/06/2017 – AccorHotels Arena [Complet]

Paris – 25/06/2017 – AccorHotels Arena

Rouen – 26/06/2017 – Zénith

Toulouse – 28/06/2017 – Zénith

Nantes – 30/06/2017 – Zénith [Complet]

Bordeaux – 01/07/2017 – Stade Matmut Atlantique

Dijon – 03/07/2017 – Zénith

Pérouges – 04/07/2017 – Printemps de Pérouges

Festival de Carcassonne – 05/07/2017 – Grande Scène La Fajeolle

Les Vieilles Canailles près de Lyon en 2017

En Rhône-Alpes, c’est le 21e Printemps de Pérouges qui recevra Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, le mardi 4 juillet, au Polo Club de la Plaine de l’Ain, à Saint-Vulbas. Le festival a programmé le trio en clôture de la 21e édition. Ce sera malheureusement la seule date en région lyonnaise.

Comme il était écrit dans le communiqué de la production à l’annonce de cette tournée “Ils souhaitent présenter leur spectacle en province parce qu’il y a des tas de gens qui n’ont pas pu monter à Paris”. C’est donc l’occasion ou jamais d’aller voir sur scène trois grands rockeurs français. Et il faut en profiter, car il reste des places, que vous pouvez retrouver sur le site festival-perouges.org.

A noter que ce n’est pas la première fois au Printemps de Pérouges pour Johnny. En juillet dernier, il était venu sur la scène du Printemps de Pérouges pour célébrer la 20e édition du festival.

La santé de Johnny Hallyday

Comme nous vous en parlions début mars, il a été révélé que Johnny Hallyday est soigné pour un cancer. Il était alors précisé que ses jours n’étaient “pas en danger”. Son état de santé alarmant ne l’empêchera cependant pas d’assurer la tournée des Vieilles Canailles, comme l’a affirmé la société de production Décibels Prod.

“Rien ne change. Rendez-vous est pris le 10 juin à Lille, l’artiste a hâte d’y être”, a déclaré anonymement un responsable de la société de production de la tournée des Vieilles Canailles.