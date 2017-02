Le nouveau Roch Voisine « Tout me ramène à toi »

Roch Voisine le nouvel album 2017

Roch Voisine fête bientôt ses 30 ans de carrière, et pour marquer le coup le chanteur sortira son nouvel album le 31 mars 2017.Celui-ci s’annonce plus intime et personnel, puisqu’il déclarait récemment « Je veux revenir à mon image, à ma voix et à ma façon de chanter, tout en étant ouvert aux idées de jeunes créateurs français et québécois. J’ai envie de renouer avec l’univers de Roch Voisine en 2017, après m’être promené à gauche et à droite ». Un retour aux sources pour l’une de nos plus belles voix francophones, qui souhaite se plonger à corps perdu de ce nouvel opus signé sur le label Smart/Sony. Il sera donc en Français et on ne va pas vous cacher qu’on aura, nous aussi, du mal à patienter !