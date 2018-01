Nicola Cavallaro son premier single

Nicola Cavallaro sortira son premier single « Monster » le 2 février 2018. Le premier album sera disponible au printemps 2018.

Le premier single de Nicola Cavallaro

« Monster » est le premier titre de l’album 2018 dévoilé par Nicola Cavallaro.

Le chanteur a annoncé la date de sa sortie sur son compte Facebook officiel :

« MONSTER 02.02.2018 !

Mon premier single sera disponible sur toutes les plateformes digitales!

Il y aura aussi une petite surprise sur ma chaîne YouTube!

Le compte à rebours a commencé ! »

Ecoutez le premier single de Nicola Cavallaro

Le nouvel album 2018 de Nicola Cavallaro

À ce jour, il n’y a pas d’information sur le nouvel album de l’artiste. La date de sortie est connue seulement : l’album est prévu au printemps 2018.

Nicola Cavallaro

âgé de 26 ans, Nicola Cavallaro a consacré sa vie à rechercher la performance et l’excellence. Son expérience d’ancien parachutiste de l’armée italienne les années précédentes apporte au personnage de la ténacité. Ses études de médecine liées à sa créativité et à son enthousiasme lui ont permis de tout donner dans la musique. Nicola Cvallaro c’est une barbe épaisse, un regard pénétrant, une voix profonde, et une omniprésence qui enflamme la scène avec sa gestuelle. Sa voix est puissante et rugueuse, et sa qualité de chanté des notes les plus intimes de la musique avec une grande sensibilité. Un côté rock avec des saveurs de soul et de blues, ce qui donne à Nicola Cavallaro une confiance et une maturité artistique. C’est sur le web que l’artiste à été repéré grâce à ces vidéos sur YouTube après des centaines de milliers de vues. Avec son groupe de musique et après des centaines de scènes réalisées, le chanteur décide de participer à l’audition à l’aveugle pour « The Voice » où il bat tous les records. En 15 secondes seulement, le jury est conquis. Nicola ira en finale et finira 4e. Un contrat d’enregistrement avec Universal Music France est signé quelque temps après et sa carrière artistique commence …

.

Liens Utiles

La page Facebook officielle de Nicola Cavallaro : facebook.com/NicolaCavallaroOfficial