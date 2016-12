New Poppys Non, non, rien n’a changé en 2016

Les New Poppys chantent » Non, non, rien n’a changé » ! Ce groupe de garçons est issu des Petits Chanteurs d’Asnières, comme leurs ainés les Poppys dans les années 70. Eux aussi veulent chanter des valeurs positives, des élans utiles dans l’époque présente. Ils nous présentent leur 1er single, la reprise du tube » Non, non, rien n’a changé « .

Les New Poppys reprennent Non, non, rien n’a changé

Aujourd’hui, les New Poppys (Simon, Martin, Tugdual, Robin, Matéo P., Wandrille, Hugo, Beryl, Maxime, Matéo D, Thomas, Stéphane, Paul et Nicolas) présentent leur premier single, la reprise du tube des années 70 « Non, Non rien n’a changé » dont les arrangements sont signés Julien Schultheis (Arrangeur et réalisaeur de The voice, Zazie, Raphaël, Christophe Willem…)