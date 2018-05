Mike Brant, le nouvel album best of

Le nouvel album best-of 2 CD de Mike Brant intitulé Un grand bonheur paraîtra le 25 mai 2018. Il comportera ses plus grands classiques, ainsi que 5 versions inédites et 2 versions orchestrales de ses plus grands succès. Enfin, une interview exclusive de son producteur Jean Renard et des photos et des documents rares sont également inclus dans cette édition Deluxe.

Plus de 40 ans après sa disparition, Jean Renard le producteur de Mike Brant a retrouvé dans son studio des séances d’enregistrement inédites effectuées avec Mike Brant à ses débuts. Au total, ce sont 7 chansons sous des formes inédites de Mike Brant que vous pourrez écouter. Parmi ces 7 chansons vous pourrez retrouver une version italienne de “Parce que je t’aime plus que moi”, une version orchestrale inédite de « Mr Schubert I love you », ou encore “Laisse-moi t’aimer” avec des paroles alternatives jamais dévoilées.

Et dans le livret inclus dans cette édition, Jean Renard nous raconte sa collaboration avec Mike Brant.

Jean Renard était également le producteur de Sylvie Vartan, de Johnny Hallyday, de Françoise Hardy ou encore de Claude François.

Les titres de l’album 2018 best-of 2CD

CD1

Un grand bonheur

Laisse-moi t’aimer

Qui saura

Parce que je t’aime plus que moi

Rien qu’une larme

C’est comme ça que je t’aime

Dis-lui (Feelings)

C’est ma prière

À corps perdu

On se retrouve par hasard

Mais dans la lumière

Toi, moi, nous

L’oiseau noir et l’oiseau blanc

La musique au fond du coeur

Cuore di bambina

Viens ce soir

Arrava

Et je suis heureux

Felicità

CD 2

Tout donné, tout repris Serre les poings et bats-toi Donne un peu de toi Sans amis Accrochons-nous à l’amour (Qui a tord ou raison ?) La fille à aimer Mr Schubert I love you She’s my life Summertime (Édition Mademoiselle) My Way (Live) Holly Holly Vorrei vorrei (Laisse-moi t’aimer en italien) À corps perdu [Version démo Studio Inédite] Au pays de ma maison [Version démo Studio Inédite] Laisse-moi t’aimer [Version 2 inédite – Essai de travail, Paroles alternatives] Parce que je t’aime plus que moi [Version italienne inédite – Essai de travail] Leave Me Alone (Laisse-moi t’aimer en anglais) – [Inédit, Essai de travail] Mr Schubert I love you [Version orchestrale Inédite] Un grand bonheur [Version orchestrale Inédite – musique de Jean Renard]

