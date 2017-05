Michel Sardou arrête de chanter

Michel Sardou a décidé d’arrêter de chanter et souhaite désormais se consacrer au théâtre. Mais que ses fans se rassurent, l’artiste passera dans toute la France pour sa tournée d’adieu “La dernière danse” et sortira prochainement un album, son dernier. Découvrez sans plus attendre toutes les infos sur les adieux à la musique de Michel Sardou.

Michel Sardou arrête de chanter

Michel Sardou a décidé de mettre fin à sa carrière de chanteur. Une déclaration devenue officielle le 26 mai 2017, mais qui était attendue depuis l’annonce de sa tournée “La Dernière Danse”.

L’artiste va quitter le monde de la chanson française après plus de cinquante ans de carrière et plus de 100 millions d’albums vendus.

Comparant sa situation à celle d’un sportif qui prend sa retraite tôt malgré qu’il sache encore très bien jouer, le chanteur explique qu’avec l’âge sa voix est descendue, ne pouvant plus chanter aigu.

Michel Sardou souhaite surtout ne pas faire l’album ou la tournée de trop, et ajoute “qu’il arrive un moment où on a tout dit”.

A 70 ans, le chanteur a aussi le droit de se faire plaisir, c’est-à-dire retourner à son premier amour : le théâtre.

Que les fans soient rassurés, le chanteur a décidé de devenir comédien pour encore plusieurs années.

Michel Sardou à la Halle Tony Garnier de Lyon

Michel Sardou sera à la Halle Tony Garnier de Lyon pour son ultime tournée “la Dernière Danse”. Le rendez-vous est pris pour le mercredi 20 décembre 2017.

Quelques jours avant les fêtes de fin d’année, le chanteur proposera à ses fans une mise en scène inédite accompagné d’un grand orchestre de 31 musiciens. Des effets visuels et de grands écrans que l’on peut traverser, Michel Sardou ose tout pour remercier son public qui le suit depuis cinquante ans.

En ce qui concerne la playlist, l’interprète a annoncé que plusieurs chansons de son nouvel album qui sortira en octobre 2017 rejoindront ses titres incontournables tels que “Je vole”, “Femme des années 1980” ou encore “Je vais t’aimer”.

Le chanteur fera ses derniers adieux le 7 mars 2018 au zénith de Limoges, après plus de quarante dates dans tout le pays.

Le nouvel album de Michel Sardou

Michel Sardou sortira son vingt sixième et dernier album en octobre 2017.

Le chanteur qui vient d’annoncer qu’il mettait fin à sa carrière devrait commencer à l’enregistrer dans les semaines qui arrivent. Bien qu’il manque encore trois chansons pour avoir un album “solide”, l’artiste a déclaré qu’il “sera très bien”.

Poussé par sa maison de disques pour sortir ce nouvel opus, Michel Sardou a fait appel à son ami musicien Pierre Billon, avec qui il a fait ses débuts. Un choix personnel car le musicien connaît mieux que personne le chanteur de “Je vole”.

Ce nouvel opus devrait surprendre car les thèmes abordés sont divers. On sait déjà que l’une d’elles parle des figurants au cinéma, quand une autre parle du pape François.

Michel Sardou au théâtre

Michel Sardou a décidé de faire ses adieux à la chanson, afin de profiter de sa carrière de comédien.

Bercé dans le monde du théâtre dès sa plus tendre enfance par ses parents Fernand et Jackie Sardou, tous deux comédiens, l’artiste revient à ses premiers amours après avoir déjà mis sa carrière de chanteur entre parenthèses pour le théâtre il y a quelques années.

Durant cette pause, il a pu profiter des rires du public qu’il aime écouter lors de la tournée de “Représailles”, une pièce dans laquelle le chanteur a joué avec entre autre Marie-Anne Chazel, depuis 2015.

Infos pratiques

Michel Sardou en concert

Tournée “La Dernière Danse”

A la Halle Tony Garnier de Lyon

69007 LYON

Mercredi 20 décembre 2017 à 20 heures

Liens utiles

Pour acheter vos places pour Michel Sardou à Lyon en 2017

Site officiel de Michel Sardou

Page facebook de Michel Sardou